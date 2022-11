Les travaux de la 31e session du Sommet arabe d'Alger ont été sanctionnée par la «Déclaration d'Alger». Un Sommet qualifié de réussite à tous points de vue et qui fera date dans les annales des sommets de la Ligue arabe. Et pour cause, c'est le premier Sommet zéro papier. Du point de vue représentation, le Sommet d'Alger a vu la présence des 21 États représentés par 17 chefs d'État et de gouvernement (3e Sommet le plus représentatif dans les annales des Sommets arabes). «En termes de couverture médiatique, ce Sommet a vu non seulement une présence remarquable des médias, mais aussi une qualité exceptionnelle des débats et des analyses le long de ce rendez-vous», relève le professeur et expert en géopolitique, M'hand Berkouk, qui souligne qu' «outre une déclaration finale consensuelle, le Sommet arabe d'Alger a ausculté tous les points les plus névralgiques en matière de sécurité collective». En effet, la «Déclaration d'Alger» vise à redonner un sens politique à la Ligue arabe en insufflant une réelle prise de conscience dans le but de mener une politique commune. Une déclaration marquée, au plan politique, par le soutien à la cause palestinienne, au respect de la souveraineté et le rejet de toutes les formes d'ingérence étrangère dans les affaires intérieures des États arabes. Au plan socio-économique, la «Déclaration d'Alger» a mis l'accent sur la solidarité des pays pour faire face aux défis géopolitiques, l'amélioration de leurs relations avec leur voisinage et les partenaires internationaux, les efforts pour l'intégration économique entre les pays membres, par l'activation complète de la Zone arabe de libre-échange. De grandes ambitions légitimes au vu de leurs ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz. En somme, une feuille de route pour une démarche concertée aux différents défis et problèmes d'ordre économique, politique et sécuritaires auxquels font face leurs peuples. «Une approche réaliste et applicable se déclinant sur trois axes, à commencer par la centralité de la cause palestinienne qui doit être renforcée par un mécanisme efficace fondé sur la rencontre de rassemblement», note le directeur du Centre d'études sur le Monde arabe et les pays méditerranéens à Genève, Hosni Abidi.

Outre l'attachement à l'Initiative arabe de paix de 2002, le document insiste sur la nécessité pour la Palestine d' obtenir la qualité de membre à part entière aux Nations unies. Une première. Concernant la sécurité globale avec toutes ses dimensions, la «Déclaration d'Alger» a mis l'accent sur le renforcement de l'action arabe commune pour protéger la sécurité nationale arabe dans son concept global et sous toutes ses dimensions politique, économique, alimentaire, énergétique, hydrique et environnementale. En somme, on n'est pas mieux servi que chez soi et... par soi-même. De ce fait, toute crise doit être résolue en intra-muros de manière à préserver l'unité des pays membres, leur intégrité territoriale et leur souveraineté sur leurs ressources naturelles. Des solutions arabes aux problèmes arabes à travers le renforcement du rôle de la Ligue arabe. Une manière directe de rejeter toute ingérence étrangère dans les affaires internes des pays arabes. En contrepartie, les États arabes sont appelés à «s'engager à multiplier les efforts pour la concrétisation du projet d'intégration économique arabe suivant une vision globale assurant une exploitation optimale des atouts des économies arabes, mais aussi des opportunités précieuses qu'elles présentent, l'objectif étant d'assurer une activation complète de la Grande zone arabe de libre-échange (Gzale), en prévision de la création de l'Union douanière arabe». Loin d'être une exubérance verbale et pour une meilleure efficacité, la «Déclaration d'Alger» doit être accompagné de mécanismes et outils pour rendre palpables les engagements pris à l'occasion du Sommet d'Alger.