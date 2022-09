La Ligue arabe ne servira pas d'intermédiaire dans le conflit diplomatique entre l'Algérie, le Maroc et l'Espagne, par respect au principe de non-ingérence, d'autant plus qu'aucun des pays n'en a fait la demande.

Lors d'une conférence de presse animée à Madrid avec le ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, l'Égyptien Ahmed Aboul Gheit, a affirmé, en réponse à une question sur la possible médiation entre les deux parties, que «quoi qu'il arrive entre le Maroc et l'Algérie ou entre un pays tiers (Espagne) et l'un de ces deux pays, la position de la Ligue sera toujours claire: ne pas intervenir à moins qu'il n'y ait une demande, ce qui n'est pas le cas».

Une manière d'exclure toute médiation entre Alger et Madrid sur la base «du principe de non-ingérence» a rétorqué Ahmed Aboul Gheit. Pourtant José Manuel Albares n'a cessé de lancer des appels du pied qu'Alger continue d'ignorer. José Manuel Albares est allé jusqu'à soutenir que son pays aspirait à avoir les meilleures relations avec l'Algérie, qu'elles soient mutuellement bénéfiques. «Nous voulons avoir avec l'Algérie les mêmes relations que celles que nous entretenons avec tous nos voisins, à savoir le respect mutuel et la non-ingérence», a-t-il affirmé jeudi dernier, insistant sur le fait que «le sentiment d'amitié que le peuple algérien entretient avec le peuple espagnol doit primer».

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a même exprimé, en deux fois, le désir d'être reçu par Alger. Ainsi, la sortie médiatique du secrétaire général de la Ligue des États arabes, si elle met un terme à toute médiation, risque de prolonger la crise, notamment économique, à laquelle fait face l'Espagne.

Une crise née de son changement de position vis-à-vis de la question sahraouie. Justement concernant la question du Sahara occidental, et notamment le revirement de position du gouvernement Sanchez en faveur de la proposition marocaine, Ahmed Aboul Gheit a indiqué que la Ligue des États arabes a «adopté une position de principe de ne pas intervenir dans la question du Sahara». Une lapalissade. La Ligue des États arabes ne s'est jamais prononcée ni programmé la question du Sahara occidental lors de ses travaux.