Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a soutenu qu'aucun pays dans le monde n'est à l'abri de ce fléau transnational. Une thèse que l'Algérie a toujours défendue en tentant d'informer et d'avertir la communauté internationale. Prenant part, hier, par visioconférence à la 10e Conférence internationale sur la sécurité, tenue à Moscou (Russie), Saïd Chanegriha a évoqué «les spécificités des défis sécuritaires auxquels fait face le continent africain», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Dans son intervention, le chef d'état-major de l'ANP a soutenu que du fait que «l'Afrique riche en ressources, avec une croissance démographique et des atouts considérables à l'instar de la biodiversité, des ressources souterraines, des réserves énergétiques et hydriques» se trouve «face à une situation complexe d'instabilité politico-économique engendrée par de nombreux défis sécuritaires et économiques». Un contexte, selon le général d'armée, Saïd Chanegriha, nécessitant «le soutien et l'accompagnement de la communauté internationale». Pour le chef d'état-major de l'ANP, cette situation fragile a déstabilisé un nombre de pays et impacté leurs économies et leur sécurité», faisant de l'Afrique «le fief des activités criminelles qui répandent la menace terroriste et la criminalité organisée transfrontalière multiforme». Devant cet état de fait, le général d'armée Saïd Chanegriha a interpellé la communauté internationale à prendre conscience de la dimension transfrontalière et des dangers de ce fléau. «Il est temps pour la communauté internationale d'être consciente de l'importance du maintien de la paix dans le monde, en se focalisant sur la sécurité humanitaire et en prenant en charge les véritables causes des crises dans le monde en général et en Afrique en particulier», a-t-il affirmé. Dans sa plaidoirie, le chef d'état-major de l'ANP a mis en avant l'expérience algérienne en la matière. «Je vous le confirme, aujourd'hui, que l'expérience acquise tout au long des années passées durant notre lutte contre le terrorisme, nous a prouvé que aucun pays n'est à l'abri de la menace terroriste et de ses ramifications, et que la lutte contre ce phénomène ne pourra jamais être du ressort d'un seul pays», a relevé le général d'armée.

Des propos qui réaffirment la thèse de l'Algérie depuis les années 90, quand elle combattait toute seule les groupes armés sous un embargo injuste ayant occasionné la perte de centaines de milliers de personnes. À ce titre, Saïd Chanegriha a souligné qu' «il est temps pour la communauté internationale d'être consciente de l'importance du maintien de la paix dans le monde». Dans son argumentaire, Saïd Chanegriha a cité plusieurs axes dont la prise en charge de «la sécurité humanitaire», «les véritables causes des crises dans le monde en général et en Afrique en particulier» et le renforcement des « capacités militaires», en vue, a-t-il précisé, d'atteindre «l'efficacité requise dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée transfrontalière». Au début de son intervention, Saïd Chanegriha a remercié la partie russe pour son invitation à prendre part aux travaux de cette Conférence qui constitue une opportunité pour l'échange de points de vue et l'évaluation des sujets ayant trait à la sécurité internationale, estimant que cette conférence «reflète la bonne volonté de la Fédération de Russie à renforcer nos relations et constitue une opportunité pour l'échange de points de vue et l'évaluation des sujets ayant trait à la sécurité internationale».