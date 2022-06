Ils étaient quinze mille collégiens à rejoindre les bancs pour la première journée de l'examen du BEM. Hier, lundi dans la matinée, les portails des écoles, qui abritaient les candidats, grouillaient de monde.

Les parents étaient également sur place, comme de tradition à Tizi Ouzou pour rassurer et soutenir leurs enfants dans cette épreuve scolaire.

Avant l'entrée des candidats en classe, tout semblait déjà en place.

Le dispositif organisationnel fonctionnait très bien. En tout cas, tout était en règle dans la matinée de cette première journée. En fait, il était visible que les candidats et leurs parents n'avaient plus le souci du virus Corona qui a sévi pendant les trois dernières années.

Le stress était plutôt restreint aux questions de l'examen. Un stress que les parents faisaient tout pour dissimuler afin d'encourager leurs enfants.

«Je suis très stressée mais je ne le montre pas à ma fille qui est déjà assez angoissée comme ça», répond une dame qui accompagnait sa fille dans un CEM de la ville de Tizi Ouzou. «J'ai bien révisé. Je n'ai pas à être stressé. Normalement les questions ne porteront que sur les leçons que nous avons faites. Donc, tout ira bien», dit un candidat qui a l'air d'être vraiment prêt pour l'épreuve devant un établissement de la ville de Draâ Ben Khedda, une dizaine de kilomètres à l'ouest du chef-lieu de wilaya.

Du côté de l'encadrement, les choses allaient bon train. Tout se déroulait comme prévu. «Tout s'est bien passé dans la classe et dans la cantine», assurait un élève qui sortait à midi et qui assurait que les questions de la première épreuve ont porté sur les leçons faites en classe. «Je suis très stressée. Je n'ai pas pu rester à attendre jusqu'en fin de journée. Là, je viens du lieu de mon travail pour m'enquérir du moral de mon fils», confie une dame fonctionnaire dans une administration de la ville de Tizi Ouzou.

Par ailleurs, il convient de relever aussi le bon fonctionnement du plan spécial mis en place par la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou. Finalement, les axes routiers menant vers les centres d'examen n'ont pas connu d'embouteillages. «Même les points noirs où se formaient chaque jour des embouteillages étaient libres, ce matin.

Le trajet m'a pris une vingtaine de minutes seulement», affirme un parent qui ramenait son enfant devant le CEM.

Un plan de circulation qui a bien fonctionné durant la matinée d'hier au premier jour de l'examen qui se poursuit, aujourd'hui et demain.

Enfin, notons que les établissements ont rigoureusement respecté les horaires, hier, durant la première journée et tout semblait aller dans le même sens durant les deux journées restantes.

En tout cas, tous les parents interrogés, pour beaucoup par téléphone, assuraient que les établissements et leurs parents ont bien respecté les horaires.