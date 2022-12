L'ambassadrice des Etats-Unis en Algérie semble sous le charme de la police algérienne. À l'issue d'une visite de courtoisie effectuée, jeudi, au siège de l'un des commissariats relevant de la sûreté de la wilaya d'Alger, Mme Elizabeth Moore Aubin a dit tout le bien qu'elle pensait de la police algérienne.

L'ambassadrice US a exprimé «sa considération pour les efforts consentis par les services de la Sûreté nationale dans la lutte contre la criminalité».

L'ambassadrice américaine n'a, en fait, qu'appuyé les nombreux témoignages et distinctions dont a bénéficié l'institution de la Sûreté nationale pour ses compétences et sa résilience opérationnelle face au crime organisé. Il y a quelques jours à peine, l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) avait salué le professionnalisme de la police algérienne.

Le message faisait suite à la libération d'un mineur âgé de 11 ans, de nationalité ivoirienne qui avait été kidnappé en 2021 dans un pays étranger pour demande de rançon auprès de sa mère.

Les investigations menées par la police algérienne, qui a utilisé des techniques adaptées et modernes, ont permis, dans un temps record de localiser et de libérer l'otage en question. Il y a quelque temps aussi, Interpol félicitait, dans un message adressé à la Dgsn, l'Algérie pour «le développement» de sa police et le «dynamisme» du Bureau central national (BCN) d'Alger, relevant d'Interpol. En mars dernier, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime Giatoc a rendu public un rapport dans lequel, l'Algérie est classée parmi les premiers pays, au niveau arabe, les moins affectés par les niveaux de la criminalité organisée.

L'organisation a planché sur 193 États membres de l'ONU, évaluant les niveaux de la criminalité organisée et analysant la dynamique des acteurs criminels, et l'efficacité des États à mettre en place les mécanismes de défense et ses réponses et capacités opérationnelles pour lutter efficacement contre le crime national et transfrontalier. Depuis quelques années, la police algérienne a fait l'objet d'un vaste programme de modernisation et de professionnalisation, qui a porté ses fruits et continue de produire des effets positifs perceptibles sur le terrain.

Des acquis qui ont accentué la qualité des résultats obtenus dans la lutte contre la criminalité et la délinquance, sous toutes leurs formes, la sécurité et la préservation des biens et des personnes, que nul ne peut contester sur le terrain.

L'évolution de la Police nationale n'est pas le fruit du hasard ou d'un quelconque concours de circonstances, c'est plutôt le fruit d'une organisation et d'une planification étudiées, comportant programmes de mises à niveau, modernisation des procédés et actualisation des programmes de formation, révision des critères de recrutement et de sélection, etc... Cela, sans compter les acquisitions d'équipements modernes et l'adaptation aux normes internationales. Sur un autre registre, la police algérienne n'a pas évolué dans l'autarcie, malgré des années difficiles sur le plan sécuritaire.

En effet, la Sûreté nationale qui a choisi la voie de l'ouverture sur le monde, a multiplié les accords d'échanges et de partenariats avec les pays étrangers. Cette option lui a permis de développer tout un tissu de réseaux et de liens, à même de lui permettre une facilitation dans ses actions conjointes et bilatérales. Ceux qui feignent d'admettre et de considérer l'évolution de l'institution policière, doivent revoir leurs copies.