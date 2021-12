L'année 2021 s'achève par un soulagement pour les occupants des bidonvilles et du vieux bâti. Plusieurs milliers des familles passeront les fêtes de fin d'année dans des habitations décentes. Le règlement de la crise du logement compte parmi les engagements du président de la République qui connaît bien ce secteur et ses capacités colossales. Ces derniers jours, Wahrane El Bahia vit au rythme des opérations de relogement. La dernière opération en date a vu le relogement de pas moins de 1.000 logements pour les familles ayant occupé des habitations précaires du site dit «Sebkha» dans la commune de Sidi Chahmi. Ces familles ont été relogées dans le pôle urbain d'Oued Tlélat. Un site devant accueillir, cette semaine, un autre contingent. Ce dernier est destiné aux bénéficiaires de logements de la formule dite à points et de l'habitat précaire. Il est équipé de toutes les commodités et équipements publics ainsi que des aires de jeux. Ce gigantesque pôle urbain comprend 8.700 logements publics locatifs, dont 700 destinés aux habitants de cette collectivité locale. Le directeur de wilaya de l'habitat, Khorkhi Yacine, a précisé que «cette opération de relogement a touché plus de 967 familles du site précaire de Sebkha et qu'aucun dépassement n'a été relevé», ajoutant que «dans les prochaines semaines, d'autres opérations de relogement sont programmées pour toucher les familles des sites précaires de Ras El Aïn (Oran) et CUM (Es-Senia)». C'est ainsi que 4500 logements sont réservés aux bénéficiaires de logements à points de la daïra d'Oran. Le tirage au sort pour le choix du bloc et de l'étage a été effectué le week-end dernier. La même source a rappelé «l'attribution, cette année, de pas moins de 34.000 logements. Ces logement ont été distribués au titre de la formule location/vente (Aadl) au niveau du nouveau pôle urbain Ahmed Zabana à Misserghine. 14.000 logements publics locatifs ont été réalisés à travers les différentes communes de la wilaya dont 11 500 unités prêtes à être distribuées. Les opérations de relogement se succèdent. L'autre chantier lancé par les autorités locales a trait à la démolition des constructions illicites du site de Sebkha pour éviter leur squat et récupérer l'assiette foncière destinée à la réalisation de projets d'utilité publique. La wilaya de notoriété méditerrano-africaine, est en pleine métamorphose. Malgré la crise sanitaire, la wilaya a connu cette année d'importants projets et des événements majeurs, aussi bien sur le plan social, qu'économique, industriel et sportif. Outre le relogement qui bat son plein, l'éradication de la ceinture des bidonvilles ayant terni son image, El Bahia est en pleins préparatifs pour les Jeux méditerranéens 2022, d'où la nécessité de son embellissement et la réception de toutes les infrastructures sportives devant abriter ces joutes. Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, se référant aux constats qu'il a établis sur le terrain, a résumé le fond de sa pensée en affirmant que «la ville d'Oran est fin prête». «Les travaux du complexe olympique, le village méditerranéen et autres infrastructures sont totalement achevés». Pour preuve, les participants au séminaire de haut niveau sur les préparatifs de cette rencontre sportive méditerranéenne sont, après trois jours de débats, tous repartis le coeur net, tous satisfaits et ont salué les efforts déployés par l'Algérie pour réussir cet événement régional, devant réunir l'été prochain, les délégations sportives des 26 pays méditerranéens. En plus de ces projets, s'ajoutent plusieurs autres chantiers comme le reboisement de plusieurs espaces forestiers et la prise en charge de la question environnementale.