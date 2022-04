«Votre Excellence Emmanuel Macron, président de la République française. Monsieur le Président et mon cher ami, À l'occasion de votre brillante réélection à la présidence de la République française, j'ai le plaisir de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens et à titre personnel, mes plus vives félicitations et mes meilleurs voeux de succès dans la poursuite de votre mission.

La confiance que le peuple français vous a renouvelée est un signe de gratitude pour les résultats que vous avez obtenus, et c'est un témoignage d'appréciation pour les avantages d'homme d'État que vous avez mis au service des intérêts de votre nation et de sa position sur la scène internationale.

Tout en exprimant ma satisfaction à cet égard pour la qualité de notre relation personnelle empreinte de confiance et d'affection, et pour les développements réalisés, par le partenariat algéro-français, grâce à notre dévouement et à notre engagement. J'espère que lorsque vous entamerez ce second mandat, il sera enrichi par l'effort conjoint pour les relations bilatérales afin de les amener au meilleur niveau aspiré. J'apprécie l'importance de l'opportunité historique qui s'offre à nous de regarder vers l'avenir et d'entreprendre nos ambitions avec courage et responsabilité. La nouvelle vision fondée sur le respect de la souveraineté, l'équilibre des intérêts que nous partageons en termes de mémoire et de relations humaines, les consultations politiques, la prospective stratégique, la coopération économique et les interactions à tous les niveaux de l'action conjointe, ouvriraient de larges horizons à nos deux pays d'origine.

J'associe ces félicitations et souhaits à l'expression de mon plaisir de vous accueillir prochainement en Algérie. Lançons ensemble une dynamique qui va de l'avant dans le traitement des grands dossiers... et dans l'intensification et l'élargissement des relations algéro-françaises. Mon cher ami, acceptez les plus hautes expressions d'affection, d'appréciation et de respect.»