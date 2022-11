Depuis quelques semaines déjà, institutions publiques, mouvement associatif et société civile se mettent en branle en vue de préparer la célébration du 68ème anniversaire du déclenchement de la guèrre de Libération nationale. Les activités étaient diverses, culturelles, sportives, environnementales et autres. La direction de la culture a entamé un programme varié, allant du 27 octobre jusqu’au 02 novembre, il s’agit de diffusion de films et documentaires, arts plastiques, théâtre etc. Pour leur part, les différentes daïras à travers leurs communes et en collaboration avec le mouvement associatif ont organisé des activités culturelles et sportives, donc des tournois inter-quartiers de football et des cérémonies et conférences sur la thématique du premier novembre au niveau des établissements scolaires et de la formation professionnelle.

Le développement local également était au rendez-vous. En effet, plusieurs localités de la wilaya, notamment les plus reculées, ont bénéficié de nouveaux équipements et autres inscriptions de projets et réhabilitations diverses. L’université de Bouira quant à elle, s’est plutôt intéressée au volet histoire et analyse, , une journée consacrée à des communications et conférences d’histoire par des professeurs universitaires ,l’on cite entre autres, , Mustapha Sadaoui, Abderazek Atlaoui et Mustapha Bedraoui qui sont revenus sur les circonstances de la libération de l’Algérie depuis la Seconde Guerre mondiale, l’impact de la Déclaration du premier novembre sur les valeurs nationales et la construction de l’Etat algérien, enfin les conditions générales dans lesquelles a eu lieu le déclenchement du premier novembre.

S’agissant de la prise en charge des doléances des citoyens lors de la célébration de cette date historique, beaucoup de localités ont été réconfortées.

Dans la commune de Hizer, il y a eu l’inauguration d’un cimetière des martyrs au village Slim, l’exploitation agricole Belfaudil Med Cherif quant à elle , a été prise en charge par le programme de raccordement à l’électricité et dans la commune de Tafgzout, c’est l’entame de la construction d’une demi-pension de capacité de 200 couverts au profit des élèves du CEM Merkela. Au niveau de la commune d’At Laâziz , également un programme riche a été tracé, là le wali de Bouira Abdlekrim Lamouri a inauguré un stade communal, une cantine scolaire pour l’école Iflanen et un stade de proximité au village Zkara et enfin un reboisement du côté de Draâ Lekhmis. Aussi, à At Laâziz, le wali de Bouira a inauguré le monument des martyrs au village Tibawanin et un hommage a été rendu à la famille du martyr Sayeh Akli.Il y a lieu de souligner que beaucoup d’autres activités ont marqué cette commémoration, notamment les regroupements aux différents cimetières de toutes les localités la nuit du 31 et des tirs et rafales ont été entendus partout.

Hier matin également des gerbes de fleurs ont été déposées au carrée des Martyrs, aussi bien au chef-lieu de la wilaya , par le wali accompagné des autorités civiles et militaires et des moudjahidine, association et société civile ; et aussi dans diverses communes où les fleurs sont deposées par les maires et les moudjahiddine , le mouvement associatif et société civile.