Ce commerce lucratif est malheureusement plein de désagréments, en raison de l’absence d’un espace approprié. Squattant, des années durant, le boulevard Stambouli, en plein centre-ville d’Annaba, les vendeurs d’oiseaux ont été à l’origine de moult ennuis, notamment pour les automobilistes. Pendant plus de deux décennies, des centaines de marchands d’oiseaux s’adonnaient, dans l’anarchie, à cette activité. Des lors, les services de l’APC d’Annaba ont décidé de leur réserver un espace, l’esplanade du parking Stambouli. Toutefois, l’emplacement a été scindé en deux parties, l’une réservée à la friperie et l’autre au commerce des oiseaux. Cette dernière est devenue, par la force des choses, un marché aux animaux, en majorité importés d’Afrique et d’Europe. Rapaces, pigeons, perdrix, canards, lapins, poules et coqs de combat, importés d’Afrique, hamsters et autres rongeurs croisés, des chatons de race et ceux nés de différents croisements, importés d’Europe, s’y côtoient. Délocalisés, au bout de quelques mois, par la force publique, les vendeurs d’oiseaux ont jeté leur dévolu sur la placette Georges Ishak, ex Alexis Lambert. Un autre espace public, situé au cœur de la ville d’Annaba mais, surtout, en face du CEM Georges Ishak. En toute impunité et défiant toutes les lois de la République, ces vendeurs informels d’oiseaux ont transformé cet espace public en souk animalier, rejoint, depuis, par les marchands informels de vêtements. Nonobstant les difficultés causées aux passants et, surtout, aux collégiens et habitants du quartier, ce marché est devenu un véritable casse-tête pour les pouvoirs locaux. Juguler cette activité illégale ne relève nullement des prérogatives de l’APC ni des autorités locales. En attendant, les services de l’APC d’Annaba ont décidé de délocaliser ce marché à l’entrée de la cité Seybouse.

Une décision inévitable, surtout que la wilaya d’Annaba se prépare à recevoir les délégations participant au CHAN-2022 de football. Une mesure loin de plaire aux habitants de ladite cité, même si la décision porte sur l’autorisation de la tenue du marché les vendredi et samedi. Interpellant le maire d’Annaba, les habitants justifient leur refus par le fait que le site est censé être réservé à des équipements de proximité, terrain de handball, parc de loisirs pour enfants et espaces verts, d’autant que les associations de la cité Seybouse ont mis en avant la dégradation de l’environnement urbain. Accumulation de déchets solides, avaloirs et égouts bouchés, détérioration des routes et des trottoirs, manque d’éclairage public entre autres. Au-delà, s’ajoutent les odeurs d’ammoniaque, dégagées par Fertial. Pour les habitants de cette cité côtière, l’implantation du marché des oiseaux au niveau de leur cité n’aura aucun impact positif, si ce n’est plus de dégradation de l’environnement.