Brahim Merad, médiateur de la République, a effectué une visite de travail et d'inspection, jeudi dernier, dans la wilaya de Tizi Ouzou, ce qui lui a permis de constater l'amélioration du climat de l'investissement dans la région. Un déplacement qui l'a conduit à plusieurs unités de production privées implantées notamment à Azeffoun, Tizi Rached et Fréha. Il a profité de sa rencontre afin de rappeler que cette amélioration du cadre de l'investissement est le résultat palpable des décisions prises par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Il s'agit, a indiqué le même responsable, de mesures ayant trait à l'encouragement de l'investissement et à la lutte contre la bureaucratie, «ce qui a permis aux investisseurs d'évoluer dans des conditions favorables à la production», a ajouté ce conciliateur de la République. Ce dernier a déclaré: «L'amélioration du climat d'investissement, grâce à l'accompagnement effectif des investisseurs pour la levée des contraintes, permet aux opérateurs économiques de se consacrer désormais à développer leurs activités. Ces résultats positifs ont été vérifiés et confirmés sur le terrain lors de la visite de jeudi dernier à plusieurs unités de production du secteur privé. Les promoteurs de ces projets ont, pour rappel, bénéficié du précieux accompagnement des pouvoirs publics, ayant permis de lever les contraintes et

autres obstacles qui empêchaient la concrétisation de leurs projets, ce dont ils souffraient. Sur place, Brahim Merad a insisté sur le fait que le climat des affaires s'est nettement amélioré et l'investisseur bénéficie, désormais, de conditions lui permettant de réfléchir à toujours faire plus et mieux. Le médiateur de la République a indiqué, dans le même sillage, que l'accompagnement de l'opérateur économique par les pouvoirs publics encourage ce dernier à penser à l'extension de son unité, à augmenter et à améliorer la production et à aller vers l'exportation, une fois les besoins du marché national satisfaits. L'exportation est d'ailleurs le voeu formulé par certains investisseurs dont Merad a visité les unités de production.