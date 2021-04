Ce n'est pas un secret, le président Tebboune veut donner une place de choix à la société civile dans la nouvelle Algérie. Il a même nommé un «superconseiller» chargé de ce dossier ô combien sensible. Il s'agit de Nazih Berramdane qui a le double rôle de s'occuper du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger. Malgré la pandémie de Covid-19, il a sillonné le pays à la rencontre de différents acteurs du mouvement associatif. Il leur a présenté le plan du président de la République pour l'émergence d'une société civile forte et responsable. Un travail de plusieurs mois qui a «accouché» d'une coalition de la société civile appelée «Nida El Watan» (Appel de la patrie). L'annonce de cette «coordination» a été faite en présence du fameux conseiller. Ce qui avait fait grincer des dents! Certains ont accusé les autorités de vouloir créer un nouvel appareil politique. Chose que le premier magistrat du pays a réfutée. Lors de sa dernière rencontre avec les responsables des organes de la presse nationale, il a recadré le débat en assurant qu'il n'avait rien à voir avec cette coalition. Tebboune qui a réaffirmé son soutien à la société civile a réfuté toute emprise ou tentative de récupération politique de ces mouvements qui jouent un grand rôle dans la société algérienne, notamment depuis le début de la crise sanitaire. D'ailleurs, jeudi dernier, il a reçu certaines d'entre elles. Il s'agit de six associations nationales qui ont une influence directe sur la vie des Algériens. À l'image des Associations de protection des consommateurs. Elles étaient deux à être conviées à cette rencontre. L'Association algérienne de protection et d'orientation du consommateur et de son environnement (Apoce) ainsi que l'Union nationale de protection de consommateur. À la veille du mois sacré du Ramadhan, elle sont appelées à jouer un rôle de «gendarme» pour le marché national. Cette invitation est un signe fort pour ces associations. C'est une carte blanche des hautes autorités du pays afin qu'elles puissent prêter main forte aux pouvoirs publics dans la guerre contre la fraude et la spéculation.«Le président Tebboune a affirmé son soutien à la société civile et le grand intérêt qu'il accorde à cette catégorie», a indiqué le président de l'Apoce, Mustapha Zebdi: «Un soutien qui nous encouragera à aller de l'avant», a-t-il ajouté à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'Etat. Zebdi a indiqué que plusieurs points en rapport avec le consommateur ont été abordés durant cette rencontre. «À l'instar du rôle de la société civile dans le redressement de certains comportements comme le gaspillage, la lutte contre la fraude et le monopole, outre le rôle assigné à l'Association dans la préservation de la santé du consommateur», a-t-il révélé garantissant que Tebboune leur a confié la tâche de contribuer à ce rôle majeur. Chose que confirme Mahfoud Harzelli, président de l'Union nationale de protection du consommateur (Unpc). «Le président de la République, un esprit d'appui à la société civile qui a, désormais exprimé un rôle important pour les hautes autorités du pays», a-t-il souligné. De son côté, le commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), Abderrahmane Hamzaoui, a déclaré que sa rencontre avec le président de la République a permis de dessiner les contours du mouvement associatif et son rôle dans la moralisation de la vie publique. Une autre association qui joue un rôle prépondérant dans la société algérienne a participé à cette rencontre. Il s'agit de l'Association algérienne d'alphabétisation «Iqraa» avec le travail remarquable fait dans ce domaine par la regrettée Aïcha Bakri, qui a reçu à titre posthume la médaille de l'Ordre de mérite au rang de «Achir» de la part du président Tebboune. Les personnes aux besoins spécifiques ont également été représentées à ce rendez-vous au palais d'El Mouradia. À cette occasion, le président de l'Union nationale des handicapés algériens, Haïdar Boulebnane, a déclaré que l'audience que lui a accordée le président Tebboune revêt une symbolique. « Etant donné que c'est la 1ère fois que la catégorie des personnes aux besoins spécifiques prend part à ce genre de réunions», a-t-il fait savoir.