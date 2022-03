L'Algérie semble avoir frappé à la bonne porte. Le pays qui a mis en oeuvre un plan de relance économique d'envergure en décrétant 2022 comme année économique, devra récolter les fruits d'une diplomatie sereine, déterminée et efficace de son président Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'Etat, lors de son dernier périple au Golfe, effectué la semaine dernière, avait fait escale, à Doha et au Koweït. Deux haltes qui ont permis à l'Algérie de renforcer ses relations avec ces deux pays du Golfe et de tracer de grands programmes sur le plan économique. Et il ne s'agit nullement d'engagements sans lendemains, mais de projets palpables qui devraient bientôt voir le jour. D'ailleurs, lors du dernier Conseil des ministres qu'il a présidé dimanche dernier, Abdelmadjid Tebboune a chargé son gouvernement de préparer des projets d'investissement avec le Qatar et le Koweït. Il a notamment exhorté l'Exécutif de mettre en place une commission de préparation et de suivi quotidien de ces projets d'investissement de grande envergure avec les deux partenaires. La coopération se fera dans les secteurs de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, des transports et de l'habitat. Pour ce faire, le président a ordonné au ministre des Transports de lancer dans l'immédiat des études techniques afin d'étendre et d'élargir le réseau ferroviaire du nord vers le grand Sud, entre Alger-Tamanrasset-Adrar. Il a également chargé le ministre de l'Agriculture de réunir les meilleures conditions à la concrétisation de projets d'investissements prometteurs, générateurs de richesse et d'emplois dans plusieurs filières, dont la production laitière, de viandes rouges, d'huiles et de sucre. Le président a insisté, en outre, sur les préparatifs pour la réalisation d'un hôpital moderne avec un partenariat entre l'Algérie, le Qatar et l'Allemagne, en sus d'autres projets dans le secteur portuaire, notamment l'extension du port de Djendjen à Jijel.

À voir les filières et les secteurs cités par le Conseil des ministres, l'Algérie va bientôt connaître un boom en matière d'investissements directs. Une aubaine pour le pays qui aspire à diversifier son économie et sortir de la dépendance des hydrocarbures. C'est dire que le chef de l'Etat qui s'est montré particulièrement entreprenant et efficace, a réussi deux remarquables démarches en accrochant les deux pays du Golfe. Qatar et Koweït sont des pays très courtisés par les grandes puissances car elles demeurent incontournables sur le plan des investissements et du partenariat fiable en raison des moyens financiers avérés dont ils disposent. L'Algérie qui n'a pas manqué de mettre sur la table tous ces atouts, d'être un grand marché de consommation, une porte de l'Afrique et une destination de rêve pour les touristes, a réussi à accrocher deux partenaires solides et sûrs. Une tâche facilitée par l'intérêt qu'accordent déjà les hommes d'affaires des deux Etats à l'exploitation des opportunités d'investissement qualifiées de «prometteuses et importantes», offertes en Algérie dans plusieurs secteurs. La promotion immobilière, l'habitat, l'industrie, l'énergie, l'agriculture, la santé, le tourisme ou encore les services, intéressent les investisseurs des pays du Golfe dont nombreux opèrent déjà sur le marché algérien. Ce nombre devrait augmenter dans la période à venir, en raison de la volonté politique exprimée par l'Algérie et ses partenaires arabes.