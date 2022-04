En dépit de tous les préparatifs pour assurer une stabilité et une disponibilité des prix des produits alimentaires durant le mois de Ramadhan, le scénario de la hausse des prix durant la première semaine, semble irréversible.

C'est du moins le cas pour le rayon des viandes qui selon le vice-président de la Fédération nationale des éleveurs de bétail, Brahim Amrani, «Les prix de la viande vont se stabiliser au cours de la deuxième semaine du Ramadhan. Les commerçants et les éleveurs de la division de la viande s'attendaient à ce que le prix du kilogramme atteigne 1600 dinars. Les prix élevés de la viande, obéissent à la demande croissante de cette chair sur le marché, entraînant inévitablement une hausse du prix de la viande».

Or, il y a lieu de s'interroger sur les dispositions prises avant le mois sacré, et qui consistaient à casser les prix de la viande à travers la suppression de certaines taxes, afin d'arriver à une stabilité contenue dans une fourchette de prix n'excédant pas les 1 300 DA. C'est ce qu' avait annoncé l'Algérienne des viandes rouges, évoquant l'ouverture de 150 points de vente et l'importation de 4000 bovins spécialement pour la consommation du mois de Ramadhan. C'est dans cet ordre d'idées que l'on se demande pourquoi ces dispositions n'ont pas abouti aux résultats annoncés, en termes de prix et de disponibilité, d'autant plus que le ministère du Commerce avait également rassuré les consommateurs, en évoquant une quantité 54500 tonnes de viande rouge, toutes productions confondues prévue à l'occasion du mois de Ramadhan.

Il faut dire que devant de telles actions, rien ne pouvait compromettre cette préparation. Mais encore cette année ni les promesses ni les préparatifs, n'ont pu éradiquer les raisons de cette hausse spécifique à la première semaine du mois sacré. Entre autres explications, selon Amrani, «la principale raison de cette hausse est le manque d'organisation et de planification dans le processus de transport de la viande à partir des zones d'abattage, situées dans les wilayas de l'intérieur, vers celles du Nord. Nous remarquons un écart de prix, par exemple, dans les régions de l'intérieur, le prix d'un kilogramme est de 1 000 dinars à

1200 dinars, tandis que dans les régions du Nord il dépasse 1600 dinars et même 1800 dinars».

Est-ce à dire que l'opération d'approvisionnement du marché en quantités suffisantes de viande et à des prix abordables dès les premiers jours du mois de Ramadhan, n'a pas été concrétisée à cause de l'organisation du transport? Si c'est le cas, il y a lieu de revoir tous les mécanismes de coordination entre les secteurs concernés, et observer un ordre de priorité qui permettra la concrétisation de la volonté de l'État, sur le terrain, car il est clair que les efforts consentis pour sortir de ce cas de figure qui accable les citoyens chaque début de Ramadhan, véhiculent un grand intérêt pour acter les changements attendus par la société, et ne peuvent à ce titre, être compromis par des détails de logistique. Il faut le dire, cela ne sert pas à grand chose de prendre les devants et de rassurer les citoyens, durant des semaines avant le mois sacré, alors qu'en réalité ils doivent attendre jusqu' à 10 jours pour pouvoir se permettre d'approcher les étals des boucheries, en leur expliquant que la viande est disponible mais qu'il est difficile et coûteux de la transporter durant les premier jours.

À croire que les prix du transport allaient chuter soudainement après la première semaine.