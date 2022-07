La wilaya de Béjaïa reste l'une des destinations touristiques les plus prisées en Algérie. Outre sa façade maritime s'étendant sur plus de 100 kms, Béjaïa recèle un arrière-pays aux paysages spectaculaires et des curiosités archéologiques rares à même de renforcer son offre touristique. Hier comme aujourd'hui, Béjaïa demeure la perle de la Kabylie. Une ville d'histoire et de civilisation. Béjaïa a un passé prestigieux. La vieille cité qui a accueilli des savants illustres, comme Ibn Khaldoun, a, de tout temps, été un carrefour du savoir. L'époque Hammadite est un repère important dans cette épopée des arts et de la culture. Cité antique, elle avait vu le passage et le brassage de nombreuses civilisations. Béjaïa est aussi un territoire de la bravoure et du combat. Les Romains, les Espagnols, les Français avaient fait face à une résistance farouche de la part des habitants de cette région que le défunt Cherif Khaddam appelle l' «âme de la Kabylie».

L'attractivité de cette wilaya nécessite la mise en place d' «une stratégie mûrement réfléchie» dans une politique globale, coordonnée, au service du développement local, estiment les spécialistes. Depuis toujours, les pouvoirs publics ont toujours misé sur le tourisme balnéaire. Un secteur n'ayant pas échappé aux entraves bureaucratiques.

Attractivité et investissement

L'administration et les banques ont toujours été les principaux obstacles. Même si la situation s'est quelque peu libérée ces dernières années, il reste qu'investir à Béjaïa, notamment dans le domaine touristique, relève du parcours du combattant que seuls les plus téméraires arrivent à mener à bout. L'investissement balnéaire se renforce au fil des années. 2430 nouveaux lits seront disponibles prochainement dans 45 projet en réalisation dont principalement deux structures, l'hôtel «les Oliviers» en réalisation et l'hôtel de «L'étoile» en réhabilitation. Ils génèrent 1100 emplois devant s'ajouter aux 4430 déjà disponibles. En termes d'infrastructures, Béjaïa dispose de 66 établissements hôteliers, dont certains sont opérationnels et d'autres en voie d'extension, cinq camps de toile exploités pour une capacité d'accueil de 18.337 lits, 29 centres de vacances, deux maisons de jeunes et deux auberges de jeunes. À Béjaïa, le tourisme balnéaire est pratiquement le seul type de créneau exploité. L'affluence sur les plages est très forte durant la saison estivale. La fréquentation hôtelière moyenne s'élève à 87.633, dont 4157 étrangers. Dans une politique globale, l'intérêt devrait être orienté vers un autre potentiel autrement plus rentable. L'écotourisme et le tourisme de montagne sont un aspect qui se développe au fil des années grâces à des initiatives privées.

Stations thermales et sites historiques et naturels

Les stations thermales Sidi Yahia El Aïdli dans la commune de Bouhamza, Sillal à Tifra et Kiria à Adekar, ne désemplissent pas. Ces sources existantes pourraient constituer une source de richesse créatrice d'emplois. Depuis 2011, des études d'aménagement de ces trois stations thermales ont été engagées. Dans la commune de Tifra, on en est à la phase de réalisation. Béjaïa n'est pas que la mer et les stations thermales. La wilaya renferme aussi des espaces de découvertes et de récréation, à l'instar du site romain de Tiklat ou la remise au goût du jour de l'antique «route de l'eau», menant de Toudja vers Béjaïa. Tout une histoire à voir et à revoir. Différents sites et monuments historiques existent et ne demandent qu'à être exploités correctement dans le cadre du développement local. Mais force est de constater que la plupart demeurent inexploités comme à Béni Maouche, ou les villages Aït-Khiar, Aguemoune et Trouna qui sont actuellement abandonnés....À Béjaïa-ville, Yemma Gouraya, Bordj Moussa, la porte Sarrasine, Bab El Fouka, Bordj Sidi Abdelkader, le Mausolée Sidi Touati, la Casbah, les remparts des Hammadites, les mosquées (Sidi Soufi, Sidi El Mouhoub et Sidi Abdelkader El Djilali), à Seddouk, la zaouïa de Cheikh Aheddad, récemment rénovée, près d'Akbou, la Qalaâ des Aït Abbas et le tombeau d'El Mokrani; Chaâbat El Akhra (8 Mai 1945) à Kherrata, à Ouzellaguen (Ighzer Amokrane), le site du congrès de la Soummam à Ifri, etc. Autant de sites qui, sous d'autres cieux, sont sources de richesses. Les potentialités ne manquent pas à contrario d'une politique de rénovation et d'exploitation dans le cadre du développement du secteur qui reste l'unique voie de salut de l'Algérie de l'après-pétrole.

En attendant le grand rush

Afin d'assurer un excellent séjour aux millions d'estivants qui y viennent pour la plaisir de la grande bleue en période estivale, la commission de wilaya de préparation de la saison estivale a multiplié, depuis mars dernier, les réunions de préparation de ce rendez-vous estival. Compromise deux années de suite en raison de la pandémie de Civid-19, la présente saison estivale a suscité beaucoup d'attention. Les autorités et le mouvement associatif de la région, ont tenté de réunir les conditions appropriées qui permettront aux estivants de passer un séjour agréable. Des opérations de nettoyage de grande envergure ont été menées avec le concours du mouvement associatif de la région. 35 plages ont été autorisées à la baignade et ont vu leur espace environnemental refaire peau neuve. Des travaux d'aménagement des accès, mise en place de postes de secours pour la Protection civile, les services de sécurité (police et Gendarmerie nationale) et l'administrateur des plages ainsi que des sanitaires et l'emplacement des bacs à ordures ont été menés à terme.

Bienvenue aux stations balnéaires

Elles sont nombreuses à Béjaïa. Tichy, Aokas, Souk El Tenine et Melbou sur le littoral Est, Boulimat, Saket, Tighremt Beni Ksila à l'ouest. Ces stations sont toutes prêtes à accueillir les estivants cette année. Les autorités locales, l'APC et la daïra, en collaboration avec la société civile, n'ont ménagé aucun effort pour parvenir à cette fin. Tichy est entre autres la plus prisée. Nous y avons été. Outre les opérations de nettoyage de ses six plages et l'embellissement du chef-lieu communal, des postes de secours et de sécurité, des sanitaires, et des bacs à ordures ont été installés comme partout ailleurs, les parkings ont été désignés suivant un appel d'offres avec cahier des charges. Un arrêté communal interdisant l'installation de tentes sur les plages pour les louer aux estivants a été promulgué. De leur côté, les gérants des hôtels touristiques, se sont dits prêts pour ce rendez-vous. Ils affichent un optimisme mesuré pour réussir cette saison estivale d'autant plus qu'ils ont été sérieusement impactés par la pandémie de Covid-19 lors de la précédente saison estivale. «Pour l'instant, on commence à enregistrer des réservations, notamment les week-ends.

Mais il faut attendre surtout le mois d'août pour faire le plein», indiquait hier le patron de l'hôtel Syphax. Quant à l'affluence, elle n'est pas encore au rendez-vous. « Nous avons fixé des tarifs compétitifs, mais les réservations atteignent rarement les 70% cela durant seulement les week-end», indique Aroudj Khoudir, qui se montre, toutefois comme de nombreux gérants d'hôtels, optimiste.