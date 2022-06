Les travaux du sixième congrès du RCD, organisé à la Mutuelle des matériaux de construction à Zéralda, se sont poursuivis hier. Le nouveau président du RCD a été élu avant-hier en fin d'après-midi. Le vote a été un peu serré entre les deux candidats en lice. En fin de compte, les congressistes au nombre de 7 000 ont élu Atmane Mazouz avec 374 voix contre 300 voix au jeune Mourad Biatour. Le nouveau patron du RCD a été soutenu ouvertement pour différentes raisons par le président sortant. Militant de la première heure du parti, le vainqueur a été élu député pour deux mandats successifs en 2007 et 2012. Président du groupe parlementaire du parti, il a, notamment assuré le poste de secrétaire national à la communication. Ce changement s'inscrit dans la continuité de la politique de Mohcine Belabbas. À l'instar de ce dernier, le nouveau chef du RCD a, lui aussi, montré son engagement et accompagnement au Mouvement populaire du 22 février 2019. Il a été condamné en octobre 2021 à une année de prison par le tribunal de Chlef, pour l'accusation de «refus d'obtempérer à corps constitué», avant d'obtenir l'annulation des poursuites lors de son procès en appel. Il a été arrêté en 2019 lorsqu'il avait tenté de rallier la ville d'Oran, pour participer à une manifestation du Hirak. Pour rappel, Mohcine Belabbas, qui a succédé en 2012 à Saïd Sadi à la tête du parti depuis 2009, a remis son mandat «pour redevenir simple militant», après une décennie à la tête du RCD. Lors de son discours d'ouverture du Congrès, il a souligné qu' «à quelques jours du congrès, le ministère de l'Intérieur nous a demandé de mentionner dans la demande d'autorisation qu'il s'agissait d'un congrès extraordinaire et non pas ordinaire, au motif que le mandat n'est pas terminé».

Il a plaidé pour la transition constituante comme condition nécessaire pour sortir de la crise permanente et multidimensionnelle que vit notre nation (constitutionnelle, politique, économique, financière, sociale, culturelle et de gouvernance). Il a aussi appelé à «la consécration d'un régime civil essentiel pour jeter les bases d'un fonctionnement démocratique de l'Etat....».