Le port de pèche d'Oran fait l'objet d'une opération d'assainissement de ses espaces. L'objectif est de libérer les espaces occupés par des chalutiers de pèche accostés des années durant au niveau de cette infrastructure portuaire. Pour ce faire, il est question de dégager les débris et les restes des bateaux de pèche du port pour les entreposer ensuite dans le centre d'enfouissement technique de Hassi Bounif, à l'est du chef-lieu de la wilaya d'Oran, conformément aux textes réglementaires accordant tous les attributs à la direction de la pèche d'agir dans un terrain lui revenant de droit, le port de pèche. Il s'agit, notamment de ces chalutiers fabriqués à l'aide de matières ne supportant plus les aléas de la nature comme le bois et le polystyrène. Cette opération a été supervisée par la wilaya d'Oran qui a accordé son quitus sous l'instruction N° 1716 du 14 juillet de l'année en cours. Cette mesure est le fruit des travaux de la commission de wilaya portant sur le prélèvement des barques et des chalutiers de pèche abandonnés dans les deux ports de pèche d'Oran.

Le premier est mitoyen du port commercial d'Oran tandis que le second est le port de pèche d'Arzew. Cette mesure a été décidée en raison de plusieurs éléments qui se sont réunis. Jusqu'ici, l'opération de «nettoiement» du port de pèche a porté sur le relèvement des débris et des restes de huit chalutiers ne répondant aucunement aux normes de pèche en dépit des différentes réparations subies. De prime abord, plusieurs pécheurs, en pleine activité dans leurs investissements, se retrouvent, dans plus d'un cas, contraints de mettre leurs barques et chalutiers en rade alors que les conditions de ce genre d'investissements sont explicites. L'abri de leurs bateaux est assuré par l'État. Aussi, les deux ports de pèche manquent cruellement d'espace aussi bien en mer que sur terre, d'ou des problèmes liés à la réparation des filets. Ces mesures, prises à l'aune des nouvelles mutations introduites dans le secteur, permettront au port de se réapproprier d'importants espaces à accorder aux nouveaux investisseurs dans le secteur en plus de la création de la richesse et de l'emploi et ce en prenant en compte les nouvelles orientations entrant dans le cadre de la relance économique. Plus que déterminée à mener cette opération jusqu'à son achèvement total, la wilaya d'Oran, par le truchement de la direction de la pèche, fait état de la poursuite de «l'assainissement des espaces de ladite structure portuaire jusqu'à l'été prochain compte tenu de la complexité du dossier». Afin de mieux cerner toute la problématique, l'on a jugé utile de se prémunir d'un arsenal de textes réglementaires.