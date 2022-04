Dévoilant son programme été 2022, la compagnie « ASL Airlines France » conforte sa position sur la desserte de l’Algérie. Ainsi, cette compagnie aérienne dessert déjà depuis le 27 mars, et ce, jusqu’au 30 octobre 2022 elle assurera une importante desserte vers l’Algérie, destination qu’elle n’a cessé de proposer pendant toute la période de restriction des vols depuis le début de la crise sanitaire. Dès à présent en effet, « ASL Airlines France » ouvre à la vente un programme partiel de pas moins de six vols hebdomadaires tout au long de l’été, en conformité avec le cadre réglementaire actuellement souhaité par les autorités. Le programme de vols se décline comme suit :

Paris - Alger : jeudi, vendredi, samedi et dimanche,

Lyon - Alger : samedi

Lille – Alger : vendredi

En plus de ce programme de vols réguliers, des vols d’Algérie vers la France pourront également être mis en place. Les réservations sont ouvertes sur le site de la compagnie « www.aslairlines.fr » et auprès de ses points de vente en Algérie. Chez « Soleil Voyages » au 550 10 10 28/29/39, (prix d’un appel local), du dimanche au jeudi de 9 h 00 à 18 h 00 et le samedi de 9 h 00 à 17 h 00), et également auprès d’agences de voyage. Les vols seront effectués dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

«ASL Airlines France» est une compagnie aérienne française. Depuis 20 ans, elle effectue des vols passagers pour les principaux tour- opérateurs français et européens. La compagnie dessert également un réseau de lignes régulières au départ de France qui lui permet de proposer aux clients individuels une offre de qualité à des tarifs « attractifs ». Elle effectue, de plus, des vols passagers à la demande : vols VIP, vols incitatifs, et navettes d’entreprise.

«ASL Airlines France» est membre du groupe international « ASL Aviation Holdings », un groupe de services d’aviation présent sur six continents avec cinq compagnies aériennes en Europe, des compagnies aériennes de fret en Thaïlande ainsi qu’une compagnie aérienne « low-cost » en Afrique du Sud et une activité de vols humanitaires en Afrique opérée avec une flotte d’avions civils Hercules.

« ASL Aviation Holdings » dispose d’une flotte de 140 avions allant de l’ATR 42 au Boeing 747 et compte 2 500 collaborateurs de 52 nationalités différentes répartis dans le monde entier.