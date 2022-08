La Police de Blida a arrêté, aujourd'hui à 17h, le principal mis en cause dans le meurtre d'un citoyen à Soumâa (wilaya de Blida), indique un communiqué des services de la Sûreté nationale.Originaire de la commune de Soumâa, le principal mis en cause, répondant aux initiales "Z.N" (23 ans) était en état de fuite après l'arrestation de cinq autres mis en cause dans cette affaire, précise la même source. La Police Blida a également arrêté cinq individus mis en cause dans le meurtre d'un citoyen à Soumâa et récupéré 10 armes blanches de différents types, indique mardi un communiqué des services de la Sûreté nationale."L'enquête lancée par les services de la police judiciaire sous la supervision du procureur de la République près le tribunal de Boufarik s'est soldée par l'identification des mis en cause qui ont été arrêtés pour constitution et adhésion à une bande de quartier, agression corporelle, port d'armes blanches et actes de violence ayant entrainé la mort d'une personne", précise le communiqué.Les mis en cause ont été présentés devant les juridictions territorialement compétentes, conclut la source.