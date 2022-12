Le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, prendra part, samedi et dimanche, par visio-conférence, aux travaux de la 185ème réunion de la Conférence de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de la 34éme réunion ministérielle Opep-Non Opep (Opep+), indique, hier, un communiqué du ministère. La 185ème réunion de la Conférence de l’Opep qui se tiendra, demain par visio-conférence, sera consacrée à l’examen des questions relatives à la gestion et au fonctionnement du Secrétariat général de l’OPEP, précise la même source.Arkab participera, également, dimanche 4 décembre, par visio-conférence, aux travaux de la 46ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), qui sera suivie de la 34ème réunion ministérielle Opep-Non Opep, ajoute le communiqué. Lors de cette réunion, « les ministres en charge du pétrole discuteront de la situation actuelle du marché pétrolier international et de ses perspectives d’évolution à court terme», a fait savoir le ministère.