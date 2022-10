Hasard du calendrier. Cet événement de haut niveau, organisé depuis 2017, en direction des responsables et leaders mondiaux de l'énergie, se tient dans la foulée du Forum Algérie-UE sur l'énergie. Un secteur qui focalise toutes les attentions en ces temps de crise mondiale. L'Algérie s'y retrouve à son corps défendant au centre de ces tensions de par son statut de producteur mondial de gaz notamment. Un rang qui la place non seulement comme alternative sùre et fiable pour pallier le déficit en approvisionnement de gaz des pays européens, mais surtout comme puissance énergétique régionale et continentale incontestable tout en s'affichant dans le top 10 mondial. C'est, auréolée de ce statut qu'elle prend part, depuis hier et jusqu'au 14 octobre, aux travaux du 5ème Forum international baptisé «Semaine russe de l'énergie» qui se tient à Moscou. Le ministre de l'Energie et des Mines, participera mercredi (Hier Ndlr) à Moscou, aux travaux du 5ème Forum international «Semaine russe de l'énergie», ont indiqué les services du département de Mohamed Arkab. Le successeur de Abdelmadjid Attar s'entretiendra, notamment avec le vice-Premier ministre russe Alexander Novak, le ministre syrien du Pétrole et des Ressources minérales Bassam Tohmé, et des représentants d'entreprises pétro-gazières de niveau international. Qui y prend part à ce rendez-vous? Ce Forum international réunit des ministres, des dirigeants des grandes firmes énergétiques, de hauts fonctionnaires, des experts et des décideurs pour discuter et débattre de la dynamique énergétique mondiale ainsi que de faciliter le dialogue autour des questions ayant une incidence sur les enjeux énergétiques, précise un communiqué du ministère de l'Énergie et des Mines. L'objectif du Forum est de présenter le potentiel du complexe énergétique russe et de développer la coopération internationale dans le secteur de l'énergie. Le Forum représente une plateforme de discussion des principaux défis rencontrés par le secteur de l'énergie et des problèmes de développement des secteurs suivants: le secteur gazier; le secteur pétrolier; le secteur houiller; la pétrochimie; l'énergie électrique; l'énergie nucléaire; l'énergie hydraulique; les sources d'énergie renouvelable; l'efficacité énergétique.

Le programme du Forum compte plusieurs dizaines d'événements de formats différents, tels qu'une session plénière, des tables rondes, des discussions, des conférences, des rencontres sectorielles, etc. Cet événement qui a acquis le statut d'événement majeur dans le domaine de l'efficacité énergétique en Russie et à l'étranger, qui se tient sur fond de crise énergétique mondiale, offre donc une sérieuse opportunité à l'Algérie qui a mis en orbite la question de la diversification de son économie, de sa transition énergétique en particulier. Grâce à son potentiel considérable en énergie solaire, ses importantes ressources en gaz naturel et des infrastructures de distribution hautement performantes qui doivent par ricochet lui permettre de produire de l'hydrogène vert à des prix défiant toute concurrence, la partie est largement jouable. Il faut rappeler qu'à ce titre des perspectives de développement des relations de coopération dans le secteur de la transition énergétique, avaient été évoquées par l'ex-ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Chems Eddine Chitour, et l'ex- ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, Igor Beliaev, début février 2021. Les possibilités d'investissement entre l'Algérie et la Russie dans les domaines de la géothermie, l'énergie éolienne, solaire, l'hydroélectrique...étaient également au centre de leurs discussions. Les deux parties avaient aussi passé en revue l'état des relations algéro-russes dans le domaine des énergies renouvelables, de l'efficacité énergétique et les perspectives de leur renforcement. La «Semaine russe de l'énergie», offre l'opportunité de les réactiver.