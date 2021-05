Place au terrain. C'est la méthode choisie par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab pour booster l'investissement dans le secteur en question. En effet, Mohamed arkab a reçu, jeudi à Alger, nombre de représentants des chefs d'entreprise en vue d'examiner les voies et moyens d'accompagner les investisseurs dans ce secteur et aplanir les difficultés rencontrées. Issus de secteurs très variés, les patrons présents ont montré des préoccupations finalement assez proches en matière d'investissements.

Etaient présents à cette réunion, la présidente de la Confédération générale des entreprises algériennes (Cgea), Saïda Naghza, le président de la Confédération algérienne du patronat algérien (Cnpa), Mohamed Essaïd Naït Abdelaziz et le président de l'Union nationale des investisseurs dans les relais et stations de services (Uniprest), Hamid Ait Anceur, précise un communiqué du ministère de l'Energie et des Mines.

À cette occasion, Saïda Neghza a soulevé certaines entraves auxquelles font face les opérateurs économiques, mais également les opportunités d'investissement des entreprises économiques privées dans les filières du secteur, principalement les mines, les hydrocarbures, la pétrochimie, l'industrie manufacturière, le transfert d'électricité et les énergies renouvelables.

En réponse, le ministre a exprimé la disposition de son secteur à «accompagner l'ensemble des entreprises nationales privées tout en leur réunissant un climat d'affaires favorable à travers l'octroi de facilitations aux investisseurs dans les différents domaines tels que l'alimentation en électricité des zones d'activités, les zones industrielles et agricoles». Dans ce cadre, une équipe de travail chargée d'examiner les procédures à suivre en vue de faciliter les investissements créateurs de richesse et d'emplois devrait voir le jour, selon les instructions du ministre. Principal pourvoyeur de devises de l'Algérie, le secteur de l'énergie a entrepris, depuis 2020, d'offrir d'importants contrats de sous-traitance aux Entreprises nationales.

Dans ce sens le Groupe Sonatrach a attribué, en 2020, plus de 1100 contrats à des sociétés nationales. Ces contrats de sous-traitance, essentiellement, couvrent entre autres la réalisation de réseaux de collecteurs, l'installation de systèmes de sécurité pour la production, la fourniture, l'installation et la mise en service de systèmes de protection, etc.

À terme, cette stratégie de la société entraînera une meilleure application des normes du contenu local et participera à rendre plus compétitives les entreprises locales de services pétro-gaziers.

À la fin, le ministre de l'Energie a adressé ses remerciements à l'ensemble des partenaires activant dans le domaine pour leur haut sens de responsabilité, les appelant à la modernisation des stations-service et à la généralisation de l'utilisation du gaz de pétrole liquéfié (GPL) en tant que carburant propre.