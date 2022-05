Le soutien à la démarche du président de la République qui aspire à ne laisser personne à quai pour poursuivre son oeuvre d'édification d'une «Algérie nouvelle» a fait vibrer la fibre patriotique de nos concitoyens et des institutions de République. À commencer par un de ses édifices phare: le Conseil de la nation.

Le bureau de la chambre haute du Parlement vient en effet de réaffirmer son adhésion pleine et totale à la politique du chef de l'État tendant à rassembler toutes les composantes de la nation. Une initiative qui devrait brasser large. S'il y a en effet une question qui peut faire l'unanimité sur laquelle les Algériens ne badinent pas c'est bien celle du devenir et de l'unité de la nation. La réaction est pratiquement épidermique lorsqu'il s'agit de la défendre de la préserver quand elle donne l'impression d'être menacée. Un réflexe pavlovien qui trouve son ancrage, ses racines, dans des sacrifices suprêmes qui ont conduit toute une génération de femmes et d'hommes à faire don de leur vie pour que les générations futures puissent vivre libres dans le pays qui les a enfantés. C'est sur ces valeurs que repose l'approche du premier magistrat du pays qui peut compter sur l'appui sans faille du Sénat.

Le Bureau du Conseil de la nation «réaffirme son adhésion pleine et totale à la politique du président de la République tendant à rassembler toutes les composantes de la nation et à réunir toutes les filles et les fils de ce pays», indique un communiqué de l'institution du Palais Zighoud Youcef. Un soutien qui remonte au début de l'élection présidentielle qui a porté Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays, à son programme et à toutes les décisions prises par le locataire sur le plan socio-économique culturel ou de la mémoire comme ce fut le cas récemment, à l'occasion de la célébration du 77e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. Le Bureau du Conseil de la nation a réitéré «son appui à toutes les mesures novembristes prises par le président de la République depuis son accession à la magistrature suprême, en respect de ses 54 engagements pris devant le peuple et contenus dans son programme électoral, en passant par la consécration du 8 mai comme Journée nationale de la Mémoire, le lancement d'une chaîne de télévision consacrée à la Mémoire et à l'Histoire, pour aboutir à la révision de la Constitution le 1er novembre 2020, corollairement aux efforts consentis par l'État en vue du développement de l'économie et la préservation du caractère social de l'État dans le cadre d'une valorisation indubitable du legs de novembre», précise le document de l'institution de la République présidée par Salah Goudjil. Dans une démarche qui se veut pédagogique, le Conseil de la Nation s'est exercé à décrire les fondamentaux sur lesquels reposent les mesures prises par le chef de l'État qui ont abouti à des résultats «tangibles et palpables» qui vont dans le sens de consolidation du lien qui l'unit à son peuple. Un constat qui trouve son argumentaire dans «la transition démocratique et la rupture effective avec tous les stéréotypes et les simulacres d'élections», soulignent les rédacteurs du texte du Sénat qui expliquent que la main tendue par le premier magistrat du pays, s'inspire et puise ses références de la Déclaration du 1er-Novembre 1954. «La réalisation des objectifs du président de la République est intimement liée à la clairvoyance et à la perspicacité du peuple algérien, et au degré de conscience et de perception de ses nobles desseins par toutes les composantes de la Nation en s'inspirant des qualités et des caractéristiques des pionniers du Mouvement national», note la même source. Ces derniers avaient renoncé, après le déclenchement la Révolution du 1er novembre 1954, à «leurs appartenances politiques pour mettre en avant l'intérêt suprême du pays, ce qui a donné naissance à la plus glorieuse Révolution des temps modernes», souligne le communiqué du Conseil de la nation.