Face au phénomène de contrebande de médicament, le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Ali Aoun, donne un coup de pied dans la fourmilière. Il annonce le grand ménage et déclare la guerre au cabas. «Lutter contre les produits cabas est une priorité. Ce marché noir qui touche le médicament devient un fléau chez nous. Je parle en connaissance de cause, surtout que les informations dont nous disposons présagent, si ces pratiques frauduleuses venaient à perdurer, que les médicaments de la pharmacie centrale des hôpitaux PCH et ceux de Saidal ne seront plus vendus. Nous avons décidé, monsieur le ministre de la Santé et moi, dès la semaine prochaine, de mener une lutte sans merci contre ce fléau», a en effet déclaré Ali Aoun à la faveur d'une réunion de coordination sur l'approvisionnement en médicament, qui s'est tenue au siège de la pharmacie centrale d'El Harrach, à Alger.

Les inspecteurs généraux du ministère de la Santé seront alors au front pour débusquer les acteurs de ce marché noir. Ils seront garants de l'exécution des instructions édictées. «Les filières sont identifiées, nous avons des informations et des adresses», a poursuivi Ali Aoun en s'adressant aux inspecteurs généraux du ministère de la Santé qu'il a sommé, à défaut d'éradiquer le phénomène, de réduire de son impact nocif sur le marché du médicament. «Ce qui se passe dépasse l'entendement, car les quantités introduites ne relèvent plus du cabas mais plutôt du container», poursuit Ali Aoun en enchaînant: «Des containers bourrés de médicaments et qui arrivent de l'on ne sait d'où...Il y a des complicités à tous les niveaux. Le gouvernement est décidé à mettre fin à ce fléau qui prend des dimensions inquiétantes.» Si les ruptures chroniques de médicaments ont fait le lit de sombres pratiques dans le secteur du médicament, les participants à la réunion de travail qu'ont présidée de concert le ministre de l'Industrie et le ministre de la Santé, se sont engagés à travailler en étroite collaboration pour venir à bout des irrégularités, et pour mettre les médicaments, particulièrement vitaux à la disposition du malade.

Lever les contraintes réglementaires est une étape indispensable pour pouvoir avancer, a-t-on souligné. Le département des agréments et celui de la régulation, étant les premiers concernés par ce chantier. Ils sont appelés à mettre de l'ordre dans le fatras, surtout que l'insolence des trafiquants a poussé l'audace jusqu'à vendre les médicaments aux Algériens sur Internet. À ce business se greffent d'autres pratiques telles que la vente concomitante, au grand dam du citoyen qui est le seul à laisser des plumes dans ce juteux commerce. Interpellé sur la question de la bioéquivalence, Ali Aoun, maintient que celle-ci est nulle et non avenue, et que cette contrainte est définitivement levée afin d'encourager l'investissement. La levée de l'obligation de l'attestation de bioéquivalence dans les dossiers d'investissement a permis de libérer près de 583 dossiers, lesquels étaient en souffrance depuis 2017, à cause du «problème de la bioéquivalence», a rappelé Ali Aoun. Notons enfin que le ministre de la santé, Abdelhak Saïhi a annoncé, à l'occasion de cette réunion de travail, la numérisation systématique et imminente des consultations dans les services des urgences médicales. Celle-ci devrait intervenir dans les tout prochains jours et facilitera l'accès aux soins, tout en rendant confortable l'exercice des blouses blanches. «Les malades pourront bénéficier de consultations à distance via leurs terminaux mobiles», a fait savoir Abdelhak Saïhi qui a évoqué un portail de la santé, lequel permettra également d'avoir une vision sur leséquipements médicaux et leur état de fonctionnement au moment «t».