L'ancien officier Anouar Malek, de son vrai nom Nouar Abdelmalek, aurait été interpellé par les services de sécurité en Turquie. C'est ce que rapporte plusieurs sites médiatiques qui n'avancent pas les motifs de son interpellation à l'aéroport d'Istanbul en Turquie. Anouar Malek fait l'objet d'un mandat d'arrêt international délivré par l'Algérie en raison de ses accointances avec des organisations terroristes, telles que Rachad et le MAK, mais surtout l'agent du Mossad Eddie Cohen, avec lequel il partage une haine viscérale à l'égard de tous les pays qui refusent la normalisation avec l'entité sioniste. Selon les mêmes sources, son extradition vers l'Algérie ne devrait pas poser de problème du fait que la convention d'extradition entre l'Algérie et la Turquie, grâce à laquelle les deux pays «s'engagent à se livrer réciproquement les personnes poursuivies ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes», pourrait être activée dans son cas. Une convention ayant permis l'extradition, précédemment, du déserteur Guermit Bounouira. Pour rappel, Anouar Malek, qui s'est exilé en France depuis 2006, est connu pour ses positions anti-algériennes. Il a même offert ses services au Makhzen pour dénigrer l'Algérie, en s'attaquant à sa position constante à savoir soutenir les causes justes, à l'instar des causes palestinienne et sahraouie. En attendant la confirmation de son arrestation et son extradition vers l'Algérie, la nasse se resserre sur plusieurs personnes recherchées en Algérie.