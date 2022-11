La disposition fixant à 30% le taux d’intégration pour homologuer le produit pharmaceutique a été annulée, a déclaré mardi soir à El Tarf le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Ali Aoun.A l’issue de sa visite de travail et d’inspection dans la wilaya d'El Tarf, Aoun a déclaré que "son département ministériel a annulé la condition portant fixation du taux d’intégration à 30% pour homologuer le produit pharmaceutique en Algérie".L’annulation de cette condition vise à accompagner et promouvoir l’investissement pharmaceutique en Algérie, a expliqué le ministre lequel a rappelé que le taux d’intégration dans le domaine pharmaceutique varie actuellement entre 5 et 10%.