Le phénomène est signalé avec persistance et amertume par les habitants de la ville d'Annaba. Plusieurs citoyens ont manifesté un profond désappointement quant à la transformation de tous les quartiers de la ville en lieux de commerces et en promotions immobilières. Les maisons qui ont changé de main durant ces dernières années, ont donné lieu à une nouvelle vague de constructions. À Annaba, il n'y a plus de quartiers résidentiels. De la Colonne, l'Elysa, l'orangerie et la cité Ausas jusqu'à la Ménadia, Kouba et Saint Cloud en passant par diverses cités de la plaine Ouest entre autres, le décor est désolant. Toutes les villas et maisonnettes ont cédé la place à des constructions à différents étages. Une opportunité d'enrichissement ou une vitrine pour un blanchiment d'argent? À Annaba les démolitions se suivent à un rythme effroyable. Ces chasseurs d'occasions, offrent des prix mirobolants qui laissent peu de propriétaires indifférents. ce sont des informations que nous ont confiées d'une part des sources proches de l'activité commerciale de l'immobilier, et corroborées d'autre part, par les déclarations de certains riverains des lieux, bien au fait, a priori donc, des transactions engagées ou conclues déjà en matière de vente et achat de résidence individuelle et maison de maître. On nous affirme à ce sujet que certains nouveaux propriétaires, sont notoirement connu dans le milieu des narcotiques et autres trafics. Les choses ne s'arrêtent pas à ce stade car, une fois en possession du bien immobilier, les propriétaires procèdent au rasage complet de ces villas pour réaliser en lieu et place leurs imposantes constructions, dotées d'un maximum de vastes locaux commerciaux. C'est à se demander si ces actions ne visent pas une stratégie bien précise? D'autres n'hésitent pas un instant à lier ces gros investissements à une expansion de l'activité commerciale qui a besoin d'espace vital et donc de fortes potentialités marchandes à Annaba. Une expansion qui pourrait tendre vers l'installation donc d'une vie commerciale, comparable au richissime marché de Dubai à

El Eulma dans la wilaya de Sétif. Ce sont des milliards de dinars pour la plupart d'origines douteuses, injectés dans les constructions de blocs en béton dites promotions immobilières en plein quartiers résidentiels et même en front de mer. Un gâchis urbain et environnemental grandeur nature. Sans le moindre respect de l'aspect architectural et la vocation touristique de la ville, ces constructions sans âmes, et aux étages concurrentiels, ont étouffé la ville en l'absence d'une quelconque réaction des autorités locales de la wilaya. À partir de quatre étages, commence l'enchère.

La fourchette de la «tchipa» pour l'obtention d'un étage supplémentaire vacille entre 250 à 300 millions de centimes l'étage. Au-delà des étages. Ce sont les magasins au bas de ces constructions qui sont monnayés, pour récupérer les fonds des projets, nous dit-on. Une fois vendus, ces locaux commerciaux transforment les bas des immeubles en une zone commerciale où, tout se vend. Tout compte fait, la Coquette de jadis n'est plus qu'un souvenir d'histoire lointaine. En effet, si la ville a changé de visage c'est tout simplement, parce quelle a changé de main. Ce sont là des acheteurs, dont on dit venus d'autres wilayas, M'sila, Oued Souf en particulier, cherchant, pour des raisons inexpliquées, un pied à terre à Annaba et un commerce lucratif. Qu'il s'agisse d'un engouement ou d'un exode d'une autre nature, nul ne peut expliquer la frénésie sur l'achat des maisons et terrains à Annaba. Situation qui a donné lieu à une incroyable flambée de l'immobilier et les terrains dans cette wilaya, dont la vocation touristique a été éradiquée avec une préméditation affairiste