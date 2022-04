La wilaya d'Annaba a célébré la semaine maghrébine de la santé scolaire et universitaire sous le signe de la cohabitation avec le virus de Coronavirus. L'événement intervient dans un contexte sanitaire, relativement moins délicat que les deux précédentes années. Une situation qui ne doit en aucun cas signifier que la pandémie a tiré sa révérence. Bien au contraire, si la Covid-19 semble battre en retraite, ses variantes (Alpha, Omicron) et ses sous-variants (BA2) présentent toujours, une constante menace sur la vie. C'est pourquoi, la vigilance doit toujours être de mise à travers le respect des mesures de prévention dictées par l'OMS et le Comité scientifique chargé du suivi de l'évolution de la pandémie en Algérie. En somme, le Coronavirus n'est pas totalement éradiqué et la lutte contre lui demeure la vaccination. Un processus incontournable pour se prémunir contre toute contagion avec le respect des règles de protection. À cet effet, et dans ce contexte, la wilaya d'Annaba, a célébré la Semaine maghrébine de la santé scolaire et universitaire dans une optique orientée vers le «comment vivre avec le virus et la promotion des mesures de protection contre la Covid-19?». Le CEM Derradji- Tahar, dans la commune d'Annaba, est l'un des établissements scolaires qui célèbrent l'événement, en sensibilisant ses élèves sur les comportements et mesures à adopter en ces temps de crise sanitaire, dont la situation reste encore vulnérable. La célébration a été marquée par une présentation sur le virus, les causes de la contamination et les moyens de s'en prémunir. Pour cela des équipes sanitaires de la médecine scolaire ont été présentes à cette journée, pour sensibiliser, les élèves sur une bonne hygiène, notamment l'hygiène buccodentaire, le lavage des mains et le port correct du masque, ainsi que l'utilisation du gel hydroalcoolique, entre autres consignes élémentaires. Des présentations ont été à l'ordre du jour de cette journée, faites par des professionnels de la santé chacun en son domaine. Les élèves ont eu d'amples explications sur les moments du lavage des mains ainsi que le brossage des dents et surtout la bonne façon de porter la bavette. La distanciation physique a également fait l'objet d'explications. Des comportements qui ont suscité moult questions soulevées par les élèves, attentifs aux différents orateurs. Sous forme de portes ouvertes et d'ateliers éducatifs, une séance d'éducation à la santé, une conférence a été organisée, portant sur l'intérêt de l'application des mesures sanitaires, citées ci-dessus. Ont pris part à cet événement outre la communauté des élèves, leurs parents, des représentants de l'association des parents d'élèves de la wilaya d'Annaba. Selon les organisateurs, la présence des parents d'élèves à cette journée est indispensable. Pour Khemissi Arafa, directeur du CEM ‘'ils sont les maillons forts dans l'éducation sanitaire (hygiène) de leurs enfants qui sont nos élèves'', a fait savoir notre interlocuteur, en soulignant ‘' leur santé est notre responsabilité commune, parents, enseignants et direction, chacun à une part de responsabilité qu'il faut assumer en leur inculquant l'importance des mesures de protection contre la Covid-19''.