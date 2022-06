Mis en délibéré le 6 juin dernier, le verdict du procès du P-DG du groupe Ennahar, Mohamed Mokadem dit Anis Ramani et le patron du Cima Motors, Mahieddine Tahkout, est tombé hier. Les deux accusés ont écopé chacun d'une peine maximale de 10 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'un million de dinars, avec confiscation de tous leurs biens immobiliers et leurs avoirs bancaires, ayant fait objet de saisie et de commissions rogatoires émises par le juge d'instruction. La Sarl El Athir Presse relevant du groupe Ennahar a été sommée, pour sa part, de payer une amende de 32 millions de dinars avec versement d'une indemnité de 10 millions de dinars au profit du Trésor public. Le patron du groupe Ennahar est poursuivi pour sept chefs d'inculpation, dont «mauvais usage des fonds de la Sarl El Athir Presse», «infraction à la réglementation des changes» et «trafic d'influence pour l'obtention d'indus avantages et fausse déclaration». Tahkout est poursuivi, dans cette affaire, de «blanchiment d'argent». Le procureur de la République près le tribunal de Sidi M'hamed avait requis une peine de 10 ans de prison ferme à l'encontre des deux accusés. Quant à la Sarl El Athir Presse, relevant du groupe, le parquet a requis une amende de 40 millions de dinars. Il a également demandé la confiscation de tous les biens immobiliers et des avoirs bancaires saisis des accusés, en vertu des ordonnances de saisie émises par le juge d'instruction, qui font également l'objet de commissions rogatoires. Les magistrats ont interrogé Anis Rahmani sur, notamment, l'absence de traçablité concernant un chèque de 50 millions de dinars lié à l'acquisition de 27 véhicules auprès de Mahieddine Tahkout, patron de Cima Motors par Ennahar TV, payés en publicité diffusée de janvier 2017 au 31 décembre 2019, l'origine de la somme en devise (plus de 40000 euros) ayant servi à l'achat d'un appartement en France, les comptes bancaires ouverts à Dubaï, aux Émirats arabes unis et l'obtention de deux concessions foncières à Saïd Hamdine, mitoyennes au siège d'Ennahar TV ayant servi à la construction de studios d'enregistrement et à la maintenance du parc automobile. Les deux accusés avaient nié toutes les charges retenues contre eux.