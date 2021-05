Dans l’objectif de renforcer les voies de coopération entre le secteur de l’habitat et celui de l’entrepreneuriat, et encourager les jeunes entrepreneurs et les microentreprises à participer à la réalisation des grands programmes de logement, une passerelle a été ouverte entre les deux secteurs, à travers la signature d’une convention en décembre 2020. Une ouverture qui vise à faciliter l’accès des microentreprises, à la demande publique, et rompre avec les pratiques anciennes, dans l’optique de donner plus de chances aux jeunes entrepreneurs de s’affirmer dans le domaine de la sous-traitance et de saisir les opportunités qui leur permettront de réussir. D’autre part, la jonction entre les deux secteurs est susceptible de servir la relance de l’économie nationale, et cela à travers, au moins deux impacts importants. En l’occurrence, l’accélération de l’édification d’un tissu industriel à travers la création de 3 millions de PMI-PME et l’assurance issue des signatures de contrats qui garantissent le remboursement des crédits contractés et par voie de conséquence, les obstacles de réussite et d’émergence des microentreprises, se réduisent considérablement. Hormis la concrétisation de ces deux axes, il est indéniable, que cette coopération intervienne également, à travers le volume de création d’emplois, à réduire le taux de chômage, et instaurer un climat d’investissement plus efficient.

A ce titre, et dans le souci d’évaluer l’étendue de telles orientations qui ont permis à 11 microentreprises d’hygiène et d’assainissement ayant bénéficié de plans de charge, de signer un contrat renouvelable tous les 20 ans d’une valeur de quatre millions de dinars par le secrétaire général de l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (Anade, ex-Ansej) Abdennour Ghellab lequel a présidé, lundi, une rencontre, lors de laquelle il a tenu à revenir sur l’importance et la portée de cette convention, expliquant, en présence du directeur général adjoint de l’Agence nationale pour l’amélioration et le développement du logement (Aadl) que «l’Anade est en passe d’appliquer les axes de sa nouvelle stratégie, notamment l’encouragement de la sous-traitance avec les entreprises nationales publiques et privées, permettant ainsi de relancer les microentreprises créées dans ce cadre ». Autant dire, qu’il s’agit d’un déverrouillage important des obstacles qui ont conduit l’économie nationale, par le passé, à la léthargie et au chaos. Il faut que la libération de telles initiatives, contribue également à rétablir la confiance entre les opérateurs et les nouveaux systèmes de gestion, et puissent avec le temps, renverser la vapeur et éradiquer les monopoles et les diktats érigés du temps de la «Issaba ».