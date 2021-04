Les habitants de la wilaya de Tizi Ouzou ont célébré, hier, dans un climat de liesse, le 41ème anniversaire du Printemps berbère. Inauguration de statues, marches, ventes-dédicaces, expositions, spectacles, c’est ce qui a marqué cet événement, hier, un peu partout dans la wilaya de Tizi Ouzou. Cette année, l’événement a été particulièrement marqué par l’inauguration, dans la soirée de lundi à mardi dernier, de deux statues à l’effigie d’Amar Imache et Matoub Lounès. Ces deux statues ont été érigées au chef-lieu de la commune d’Ath Douala en présence de centaines de personnes, venues des quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou. Quelques minutes après le ftour, les visiteurs se sont retrouvés au chef-lieu d’Ath Douala où l’inauguration des statues a eu lieu dans un climat de vive émotion. Certes, Imache Amar, militant nationaliste de première heure et Matoub Lounès appartiennent à deux générations différentes, mais leur combat pour une Algérie libre et meilleure a été le même. Les festivités du 41ème anniversaire du Printemps berbère se sont poursuivies, hier, avec la tenue d’une marche dans la ville de Tizi Ouzou, aux couleurs de la diversité, où des milliers de citoyens ont battu le pavé du campus universitaire de Hasnaoua vers le carrefour Matoub-Lounès, situé à l’entrée Ouest de la ville. Les manifestants ont brandi tous des slogans en faveur de la liberté d’expression, de la démocratie et de

l’identité amazighe, sous toutes ses formes : histoire, langue et culture. En outre, il y a eu l’organisation de nombreuses activités culturelles, notamment à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri mais aussi un peu partout comme à Ouaguenoun, Mechtras, Assi Youcef, Azazga….

À la Maison de la culture Mouloud-Mammeri, la direction de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou a invité 20 écrivaines et écrivains de tamazight pour y animer des ventes-dédicaces de leurs romans, recueils de nouvelles ou recueils de poésie. Parmi les écrivains amazighophones ayant pris part à cette rencontre, on peut citer Lyes Belaidi, Rachida Ben Sidhoum, Zohra Lagha, Chabha Bengana, Djamel Mahroug, etc. La célébration du Printemps berbère a été caractérisée par la tenue de plusieurs expositions de produits et d’objets traditionnels du terroir avec la participation d’artisans des quatre coins de la wilaya. Les activités se poursuivront tout au long de cette semaine. Aujourd’hui (mercredi), la Maison de la culture Mouloud-Mammeri abritera deux tables rondes avec les artisans du Printemps berbère.