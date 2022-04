L'ambassadeur, envoyé spécial chargé du dossier du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani, prévient le Maroc sur des conséquences désastreuses d'un «éventuel débordement de ces actions bellicistes sur le territoire algérien». Une mise en garde qui vaut un signal fort qui met à nu le jeu dangereux du Maroc. Dans un entretien accordé au journal électronique TSA, Belani a indiqué que «l'objectif non dissimulé de l'occupant marocain est de faire entrave au commerce entre l'Algérie et la Mauritanie». L'enjeu pour Rabat est de créer un climat de terreur qui amenait l'abandon du projet «de la route devant relier le sud de l'Algérie à la ville mauritanienne de Zouerate». Axe structurant, censé consolider le partenariat algéro-mauritanien, tout en se posant comme un sérieux exemple d'intégration économique de la région. Une perspective qui renforcerait l'isolement du Maroc, ce qui n'est pas pour arranger ses affaires, en ce sens que la route Tindouf-Zouerate libérerait la Mauritanie d'une dépendance «d'un régime expansionniste qui rêve toujours d'un Grand Maroc dont les frontières fantasmées bordent le fleuve Sénégal», précise le diplomate. En somme, ce que craint le Maroc des initiatives économiques régionales algériennes, c'est de se retrouver en situation d'«île coincée entre la Mauritanie, le Sahara occidental dont le statut final reste à déterminer et l'Algérie, en tant qu'État pivot au Maghreb central». C'est dire que les deux bombardements qui ont fait des victimes civiles n'ont d'autre objectif que de décourager les commerçants à emprunter un axe routier, vital pour la Mauritanie. Et le diplomate algérien d'affirmer: «Ces assassinats planifiés et prémédités froidement par le gouvernement marocain ne resteront pas sans conséquences.». Il est, en effet, impensable que l'Algérie et la Mauritanie laissent faire une entreprise criminelle, dont le but est d'empêcher un partenariat de se nouer entre deux nations souveraines. Concernant l'Algérie, Amar Belani ne fait pas dans la nuance. «Un éventuel débordement de ces actions bellicistes sur le territoire national algérien sera considéré comme un casus belli», soutient le diplomate, non sans préciser que «l'Algérie proclame qu'elle ne fera la guerre qu'en état de légitime défense».

L'attaque marocaine intervient quelques jours après le ralliement par le Premier ministre espagnol de la position de son pays vis- à -vis de la question sahraouie. La réaction d'Alger n'a pas tardé et le déplacement de l'axe de coopération vers l'ouest est une autre mise en garde adressée, cette fois à la péninsule Ibérique. L'Italie, pays avec lequel l'Algérie a densifier la coopération est un partenaire stratégique, souligne le diplomate algérien qui annonce que «les discussions techniques seront engagées diligemment pour accélérer et/ou augmenter la production de gaz naturel à partir de projets communs» avec l'Italie, indique Belani qui prévoit également le lancement «de nouvelles initiatives conjointes en Algérie pour la recherche et la production de gaz à partir de bassins géologiques confirmés». C'est dire que l'Espagne a fait un très mauvais choix.