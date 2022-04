«À l'occasion du mois sacré, l'Algérienne des viandes rouges (Alviar) a installé 44 points de vente à l'échelle nationale, et prévu la commercialisation de 390 tonnes dont 140 tonnes de viande ovine et 250 tonnes de viande bovine», a indiqué à l'APS le directeur commercial du groupe, Saad Mossad. Les produits d'Alviar sont cédés à des prix «étudiés» qui ne dépasseraient pas les 1 300 dinars pour la viande ovine et 1 200 dinars pour la viande bovine. Le prix du foie d'agneau est fixé à 2 800 dinars, le foie de veau à 2 200 dinars, le coeur d'agneau à 2 000 dinars, celui du veau à 1 500 dinars, la viande hachée bovine 1 350 dinars, les douches de veau à 950 dinars, le steak de veau à 1 500 dinars, le filet à 1 800 dinars, le faux filet à 1 500 dinars, le jarret de veau à 1 500 dinars, les basses- côtes de veau à 1 200 dinars, l'entrecôte de veau à 1 200 dinars, et le merguez à 700 dinars.

Concernant l'origine de ces produits, le groupe public a opté cette année pour la viande bovine locale du Sud algérien, de bêtes saines et de bonnes conformations, la viande ovine est issue également de la production locale (races locales à forte valeur génétique). L'élevage et l'engraissement du bétail pour la production des viandes se font au niveau des fermes pilotes du groupe, ainsi qu'au niveau de certaines fermes privées.

Pour ce faire, Alviar avait tracé un programme spécial au niveau de son centre d'engraissement de Aïn El Bell (commune de la wilaya de Djelfa), pour assurer l'approvisionnement de ses points de vente durant le Ramadhan.