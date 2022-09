Cette initiative a eu lieu grâce au concours du Centre de Développement des Satellites (CDS-Asal) et des représentants de l'ambassade de Chine à Alger qui ont également assisté à ce dialogue organisé le

6 septembre dernier.

Le but de cette rencontre était d'éveiller la curiosité des jeunes lauréats sur l'exploration de l'espace et l'envie de devenir un jour spationaute. Lors de la première partie du dialogue conduite principalement par la Mission de Chine auprès de l'Union africaine (UA) et la Commission de l'UA, avec la participation de huit pays africains, plusieurs allocutions ont été prononcées par les responsables de l'Agence chinoise des vols spatiaux habités et les responsables de l'Union africaine, notamment sur la coopération entre les pays africains et la Chine dans le domaine des technologies et industries spatiales.

Cette première partie était l'occasion pour les jeunes Africains de huit pays de poser des questions aux Taïkonautes. À ce titre, Abdelwahab Malak, bachelier émérite de la session 2022, était le premièr à poser une question très intéressante aux trois Taïkonautes: «On dit que l'on peut voir la Grande Muraille de la Chine depuis l'espace, alors est-ce que c'est possible de voir aussi le désert du Sahara et la montagne du Kilimandjaro depuis la station spatiale Tiangong? Comment les Taïkonautes se repèrent dans l'espace? À quoi ressemblent la Terre, l'horizon, la Lune et d'autres planètes dans l'espace? Combien de fois peut-on voir, dans la station spatiale, le lever et le coucher du Soleil dans une journée?».

Des explications ont été ensuite apportées par les trois Taïkonautes depuis la station spatiale Tiangong (Palais céleste), chose qui a suscité chez les jeunes présents à cet évènement une forte curiosité rêvant de devenir un jour spationautes. Pour leurs parts, Qian Jin, chargé d'affaires internationales à l'ambassade de Chine en Algérie et Kameche Mohamed, directeur du CDS, ont évoqué, dans leurs interventions, la coopération spatiale entre les deux pays. La réussite du lancement d'Alcomsat-1, le 11 décembre 2017 depuis la Chine et la prise en main de manière autonome par les ingénieurs algériens, des opérations de maintien du satellite en orbite et son exploitation ont permis à l'Algérie de franchir une étape importante dans le domaine des télécommunications spatiales.

Dans le cadre de cette coopération entre les deux pays, les jeunes Algériens ont suivi un film retraçant l'expérience de l'Algérie liée à la réalisation du premier satellite algérien de télécommunications Alcomsat-1, depuis le démarrage du projet jusqu'à son lancement le 11 décembre 2017. Par la suite, une visite guidée des centres de commande et de contrôle des satellites Alsat-1etAlsat-2, Alsat-1B et Alsat-1N, a été effectuée et au cours de laquelle des explications ont été apportées aux jeunes sur le principe de fonctionnement des satellites à basse altitude, l'orbitographie, le tracking des satellites, ainsi que sur le principe de maintenir en conditions opérationnelles un satellite en orbite et son contrôle à distance.