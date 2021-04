Le défunt Ali Yahia Abdenour a été enterré, hier, au cimetière de Ben Aknoun devant une foule nombreuse. Des leaders de partis de toutes les obédiences, des personnalités nationales, à l'image de son compagnon et ami de toujours, Ahmed Taleb Ibrahimi, un conseiller du président la République et le président du Conseil national des droits de l'homme, ainsi que de nombreux citoyens anonymes ont accompagné l'infatigable militant des droits de l'homme à sa dernière demeure.

L'émotion était visible sur les visages et tous évoquaient les qualités humaines de l'homme qui n'a pas hésité à laisser tomber une carrière de ministres pour se consacrer à la défense des droits humains. Les témoignages de militants étaient nombreux, hier, qui dépeignaient un homme de terrain, toujours à vérifier les informations qu'il recevait sur des atteintes aux droits de l'homme aux quatre coins du pays. ils n'hésitaient jamais à se déplacer au fin fond du pays pour apporter son soutien aux victimes, sans tenir aucunement compte de ses opinions politiques, disait un sexagénaires qui partageait le deuil avec son voisin visiblement d'un tout autre bord politique que le sien. Hier, au cimetière de Ben Aknoun on voyait de tout.

Des laïcs aux islamistes radicaux, tout le spectre des idéologies qui traversent la société algérienne était représenté pour rendre un dernier hommage à l'homme qui a voué sa vie à la défense des droits humains, sans se soucier si la personne qu'il défendait allait un jour lui faire du tort. Son décès, malgré son âge avancé, a été ressenti comme une grande perte par une majorité d'Algériens. En effet, des personnalités nationales et partis politiques ont rendu hommage au moudjahid. On retiendra entre autres, le message de condoléances et de compassion du président de la République, qui a «salué son long et riche parcours dans les rangs du Mouvement national et durant la Glorieuse Guerre de Libération nationale ainsi que ses services à l'Algérie indépendante».

Le président Tebboune a exprimé, à la famille du défunt, ses «sincères condoléances» et sa «compassion».