C’est une visite d’une importance cruciale qui a été effectuée, jeudi, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Kamel Beljoud, en Mauritanie. Au centre des discussions de cette visite officielle, les bandes frontalières entre les deux pays. Le ministre de l’Intérieur algérien a été reçu par le Premier ministre mauritanien, Mohamed Ould Bilal, à l’issue de sa visite dans ce pays voisin. Beldjoud a affirmé que « cette visite vise à développer les relations historiques et exceptionnelles (algéro-mauritaniennes) et de les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères ». La visite du ministre de l‘Intérieur a été sanctionnée par la signature d’un mémorandum pour la mise en place d’une commission frontalière bilatérale algéro-mauritanienne. Cette démarche contribue à « renforcer les relations de fraternité, de voisinage et de coopération distinguées, unissant l’Algérie et la Mauritanie ». Même son de cloche auprès de son homologue mauritanien, le ministre de l’Intérieur, Mohamed Salem Ould Merzoug, qui a qualifié l’installation de cette commission de « bond qualitatif dans le raffermissement de la coopération économique entre les deux pays ». Par ailleurs, Beldjoud a rappelé, devant le Premier ministre mauritanien, les engagements du président Tebboune qui accorde « une attention particulière à la population de ces régions, à travers la programmation et la réalisation des différents projets économiques, éducatifs, sportifs et autres », note-t-on encore.