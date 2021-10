D'une capacité de 400 clients,13 nouveaux équipements Msan ont été installés à Béjaïa. C'est ce qu'a indiqué un communiqué de la cellule de communication d'Algérie télécom de Béjaïa. Un nouveau lot Msan (Multi Service Access Node) a été récemment injecté dans les réseaux des télécommunications de la wilaya de Béjaïa, portant l'ensemble des réalisations en l'espèce à 409 équipements,a souligné Wassila Saheb, responsable de la communication d'A.T, précisant que «ces réalisations sont destinées à renforcer les réseaux en moyens de technologie de l'information et de la communication (TIC) et améliorer, en conséquence, les prestations fournies aux clients, qu'il s'agisse de téléphone ou de l'Adsl». La direction opérationnelle d'Algérie télécom ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque, a encore indiqué Wassila Saheb, «d'autres réalisations de ce type sont encore au programme pour l'année en cours».

L'ensemble de ces équipements ainsi réalisés représente un portefeuille clients de 105000 abonnés au réseau téléphonique et 85000 autres à celui de l'Adsl(Internet) ainsi que 2 800 reliés à la Ftth dont la caractéristique consiste en leur alimentation par la fibre optique à domicile, a-t-elle encore expliqué.

Le nouveau lot a été disséminé à travers toute la wilaya, plus précisément dans les régions où les prestations présentent des difficultés de liaison, notamment dans les régions de Seddouk, Amalou, Amizour, Timezrit, Tifra, Sidi Aïch, Boukhlifa et Souk El Ténine. Un total de 4 200 clients 4Glte ont été raccordés au niveau de la wilaya. La direction opérationnelle d'Algérie télécom de Béjaïa a, dans ce sens, réussi à inscrire à son actif plusieurs autres réalisations allant dans le sens du renforcement de tous les réseaux de télécommunication durant l'exercice 2021.

Quant à la situation au niveau du nouveau pôle urbain, la chargée de communication rassure les bénéficiaires sur le fait que les équipes d'Algérie télécom sont sur place depuis plusieurs mois. Le retard dans l'achèvement des branchements est dû à l'intervention des autres entreprises qui freinent quelque peu l'avancement des opérations d'Algérie télécom.