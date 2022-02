L'amélioration constante de la qualité de l'offre de service téléphonique et internet d'Algérie télécom (A.T.) reste une exigence pour la direction opérationnelle de Béjaïa qui veille à la garantir à sa clientèle résidentielle et corporate. Dans ce cadre, il a été procédé à l'élargissement de la short-list des sous-traitants affectés à la réalisation des projets de l'entreprise conformément à la convention du 11 juin 2020 AT/Ansej, aujourd'hui, Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (Anade). Une décision à même de répondre au plan de charge important validé par la hiérarchie dans le cadre du développement. À cet effet, les travaux de pose et raccordement de la fibre optique et des câbles des réseaux urbains ainsi que le raccordement des clients sont confiés à des promoteurs ayant bénéficié de l'aide de l'État pour la création de leurs propres entreprises. Ces derniers ont bénéficié d'un programme de mise à niveau au sein de l'entreprise pour garantir une meilleure qualité de service à la clientèle d'Algérie télécom, indique un communiqué de l'opérateur téléphonique. «afin d'assurer un débit internet constant et permanent, l'entreprise a mis en place un programme de modernisation des équipements en procédant au remplacement de tous les câbles vétustes constituant certains réseaux anciens», précise, hier, Ouassila Saheb, chargée de la communication d''Algérie télécom, lors de l'installation des stands au niveau du nouveau site urbain d'Ighzer Ouzarif. Des chapiteaux destinés à l'information et à la commercialisation de produits d'Algérie telecom au profit des nouveaux habitants de ce pôle urbain. Jointe par téléphone, la chargée de communication a également souligné que plus de 20km de fibre optique ont été installés avec 8000 accès Ftth.

Actuellement, un réseau de fibre optique performant est en cours de réalisation. 4500km sont posés dont 2632km réalisés durant l'année 2021. Dans ce cadre, 10 sites sont mis en service pour un total de 6352 accès Ftth.

Ceci pour l'adaptation de ces réseaux aux exigences des nouveaux équipements d'accès à très haut débit. Par ailleurs, il y'a lieu de signaler que pour mener à terme cet ambitieux programme, la direction opérationnelle de Béjaïa¨ a conclu 96 contrats avec des jeunes promoteurs durant l'année écoulée (2021).