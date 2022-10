Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a reçu, aujourd'hui au Palais du gouvernement, Carlos Tavares, président directeur général (Pdg) du groupe automobile "Stellantis" qui compte lancer un projet de construction de véhicules de la marque italienne FIAT en Algérie."Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane a reçu, jeudi 13 octobre 2022 au Palais du gouvernement, Carlos Tavares, Pdg du groupe automobile ‘Stellantis’, en visite en Algérie à l'occasion de la signature de la convention-cadre portant sur le développement de l'industrie automobile et la construction de véhicules de la marque italienne FIAT en Algérie", lit-on dans un communiqué des services du Premier ministre.Ce projet s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique privilégié liant l'Algérie et l'Italie et en concrétisation des recommandations du 4e Sommet intergouvernemental algéro-italien tenu à Alger le 18 juillet dernier, ajoute la même source.