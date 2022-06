Le buste à l'effigie de Maurice Audin a été inauguré, hier, dans la prestigieuse place qui porte son nom au coeur d'Alger-Centre. L'ambiance était à son paroxysme, les amis et les militants qui ont connu cet illustre militant de la cause anticoloniale, de la défense des causes justes et du progrès, n'ont pas caché leurs joie et bonheur de voir Maurice Audin retrouver son aura tant écornée par l'incurie de la pensée coloniale et ses succédanés.

Maurice Audin est entre les siens, un communiste qui a vu juste en se reconnaissant en tant qu'Algérien non seulement concerné par la douleur et la souffrance de ses pairs, c'est-à-dire les Algériens comme lui qui croupissaient sous la domination et l'exploitation coloniales effrénées.

La présence d'un nombre considérable de personnes et d' officiels algériens dans la cérémonie d'inauguration du buste à l'effigie de Maurice Audin, renseigne sur la valeur sûre et inestimable de ce vaillant fils de l'Algérie qui a donné sa vie pour faire entendre et connaître la cause de son pays qui était sous l'emprise d'une des plus macabres politiques de peuplement de la France coloniale.

Les représentants de l'association Josette et Maurice Audin et les officiels algériens à travers le ministre des Moudjahidine se sont mis sur la même longueur d'onde pour faire la lumière sur les responsables de sa disparition.

L'événement porte en lui-même une grande symbolique politique et historique. La question mémorielle qui reste le véritable casse-tête qui empêche l'Algérie et la France d'aller vers des relations plus apaisées, pourrait cette fois-ci être étoffée par d'autres gestes du côté français.

Certes, le président Emmanuel Macron s'est distingué par rapport à ses prédécesseurs sur la question mémorielle et sur la guerre et les crimes commis par la France coloniale à l'adresse du peuple algérien durant la longue nuit coloniale qui a duré plus de 132 ans.

Le travail de mémoire, de vérité et de réconciliation entre les peuples algérien et français est en train de se faire même si cela a commencé d'une manière timide. Le président français, Emmanuel Macron, avait critiqué le système colonial, lors d'un déplacement à Alger en février 2017, et en 2018, «la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat français dans la mort du mathématicien Maurice Audin, disparu en 1957 à Alger». Une autre initiative a été entamée par le président français consistant à «restituer à Alger les crânes des Algériens tués en 1849 lors de la conquête du pays, et dont les restes avaient été conservés au Musée de l'homme, à Paris».

Ces initiatives que les prédécesseurs du président actuel, Emmanuel Macron, n'ont pas osé faire, font de Macron un président qui a su déboulonner les tiroirs de la mémoire en faisant en sorte que les rapports entre l'Algérie et la France doivent sortir du passionnel pour s'inscrire dans une logique d'avenir.