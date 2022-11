Le président cubain, Miguel Diaz-Canel Bermudez, a effectué une visite de travail et d'amitié en Algérie. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réservé un accueil officiel au président cubain. À ce propos, le chef de l'Etat a souligné que «l'Algérie et Cuba sont liées par des relations d'amitié et de solidarité historiques, nourries des valeurs de liberté, de paix et de justice que nous partageons», et d'ajouter que «l'Algérie exprime sa solidarité permanente avec le peuple cubain en vue de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à son pays depuis plus de 60 ans, mû par notre conviction des principes des Nations unies et de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU, qui appelle à la levée de ce blocus», a affirmé le président de la République.

Celui-ci a rappelé les liens profonds qui caractérisent les deux pays et la coopération de haut niveau entre l'Algérie et Cuba. Dans ce sens, il a exprimé son fort appui à Cuba, soulignant qu' «il s'agit d'une occasion de renforcer la coopération et la coordination, interrompues entre les deux pays, depuis 2019». Le président Tebboune a décidé d'annuler les intérêts produits par la dette cubaine à l'égard de l'Algérie. Ce geste fort montre, on en peut plus clairement, que les rapports entre l'Algérie et Cuba sont déterminés par le haut degré de solidarité mutuelle et historique. Dans ce registre, le Président a affirmé que «par sens du devoir envers la République de Cuba, pays frère et ami avec lequel nous avons eu, dans le passé et à présent, des relations et d'autres que nous tisserons ensemble à l'avenir, l'Algérie a décidé d'atténuer les difficultés auxquelles fait face l'économie cubaine, à travers l'annulation des intérêts sur la dette cubaine envers l'Algérie et le report du paiement de ces dettes», a-t-il indiqué.

La coopération algéro-cubaine revêt un caractère historique de taille. C'est ce qui fait des rapports diplomatiques et stratégiques entre l'Algérie et Cuba un profond lien fraternel. À ce propos, l'Algérie a fait «don d'une centrale électrique solaire à Cuba et de reprendre les approvisionnements en hydrocarbures afin de permettre à ce pays de remettre en marche les centrales électriques et mettre fin aux coupures actuelles d'électricité», affirme-t-on. Les responsables cubains misent beaucoup sur les opportunités d'investissement dans le domaine de l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, les médicaments, les équipements médicaux et le tourisme. Pour sa part, le président cubain a qualifié la relation d'amitié entre l'Algérie et Cuba de «modèle de relations d'amitié, de solidarité et de soutien mutuels, depuis 1963, année qui a vu Cuba envoyer une équipe de médecins pour coopérer avec le peuple algérien frère», a-t-il souligné.

Il faut rappeler que la visite de Miguel Diaz-Canel Bermudez coïncide avec le 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. À ce sujet, il a déclaré que «cette occasion revêt une grande signification». Il a poursuivi que «les relations politiques entre l'Algérie et son pays sont excellentes».

Ce qu'il faut souligner, à propos des relations algéro-cubaines, c'est que ces rapports remontent à la période coloniale, quand l'Algérie était en guerre contre le système de domination coloniale française. Cuba était l'un des premiers pays qui ont soutenu, et reconnu la révolution algérienne et son Etat naissant, après la proclamation de l'indépendance et le recouvrement de la souveraineté nationale.

Il a exprimé sa gratitude envers l'Algérie en soulignant que «pour le rééchelonnement de la dette de Cuba auprès de l'Algérie, il s'agit d'un soutien important de l'Algérie à Cuba et un témoignage de sa compréhension de la situation qui prévaut dans mon pays».

La coopération algéro-cubaine sera renforcée dans d'autres domaines plus importants, à savoir le secteur de l'énergie, des énergies renouvelables, de l'agriculture et le renforcement des échanges culturels, éducatifs, scientifiques et technologiques.