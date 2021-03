Le «Sommet Algeria 2.0», consacré aux technologies de l'information et de la communication, est de retour. Après plusieurs éditions programmées, jusqu'en 2016, les organisateurs comptent remettre au goût du jour cette importante manifestation scientifique et technologique, d'envergure internationale. L'événement, qui se tiendra du 1er au 3 avril 2021, se déroulera, entièrement en live et en ligne, annoncent les organisateurs. Au regard du riche programme de cet événement majeur, un panel d'intervenants, tout aussi experts que de renom, ont été invités à prendre la parole et à animer les conférences et ateliers programmés. Par ailleurs, les thèmes des conférences concoctés pour cet événement mondial, tournent autour de plusieurs aspects liés aux nouvelles technologies du Web, en rapport avec la cybersécurité, la médecine, la santé mentale, la société, la culture, l'économie, la diplomatie, l'éducation, etc. Ainsi, les intervenants représentant différents secteurs et pays, aborderont les volets relatifs au «développement de logiciels, la cybersécurité, l'IOT et la robotique, la numérisation et les start-up, l'avenir numérique et tant d'autres domaines technologiques avancés». Parmi les conférences programmées au cours de cette nouvelle session de l'«Algeria 2.0 Summit», on retrouve des thèmes aussi variés que riches, comme «Internet Of Things (IOT): levier de développement technologique et industriel», «Adoption culturelle des applications commerciales», «Diplomatie digitale: perspectives et défis», «Planification cybersécurité pour les PME et Start-up», «Exploiter la puissance du numérique pour naviguer dans la transition énergétique», «Principaux outils et techniques utilisés par les acteurs de la menace et les logiciels malveillants», «Introduction à la cybersécurité et au piratage éthique», «La digitalisation, moteur de l'innovation sociale», «Intelligence artificielle en cardiologie: présent et futur», «Assurance-qualité pour la croissance des start-up», «Conception de systèmes embarqués (Internet des objets)», «Publicités, Facebook et Instagram: leçon à un million de dollars», «Exploiter les signaux des médias sociaux pour le suivi de la désinformation sur la santé», etc. et d'autres sujets non moins importants. Autant dire que la session 2021, qui comporte des sujets d'actualité brûlants, s'annonce importante à plus d'un titre. «Le Sommet Algéria 2.0 est considéré comme le carrefour international annuel des professionnels des TIC, des nouvelles technologies et du WEB 2.0. En tant que plate-forme d'échange et de réseautage unique, notre sommet a pour objectif principal d'assurer une transformation de notre société vers un avenir numérique et de fournir les dernières tendances dans le domaine technologique. «Algeria 2.0 Summit» présente de nombreuses entreprises, y compris des producteurs, des étudiants, des clubs scientifiques, des développeurs et des fournisseurs de matériel, de contenu, de systèmes de fourniture de technologie et bien plus encore...», notent les organisateurs. Il s'agit, en fait, d'un carrefour mondial des experts et des professionnels, qui fournissent des réponses actualisées sur les nouveautés, dans les domaines de l'informatique et du Web. « Nous sommes un échange peer-to-peer pour toutes les entreprises et infrastructures informatiques et nous veillerons à ce que les participants acquièrent des connaissances et une formation du monde réel, afin de grandir dans un monde numérique et d'atteindre un avenir plus développé et durable», affirme-t-on dans la note de présentation de cet événement. «Le Sommet Algérie 2.0» qui est, rappelons-le, un événement en ligne ouvert, de conférences données par des experts de renommée mondiale, fournira d'autres volets relatifs à la formation, aux concours et expositions et à des échanges, est-il précisé encore, étant dit que «les technologies de l'information et de la communication représentent un puissant levier de développement économique et social, et créent des opportunités nouvelles de développement». Les recommandations de cet événement pourront cadrer avec les besoins exprimés et les perspectives projetées dans le programme des réformes et de la relance économique du pays.