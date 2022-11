Le président irakien, Abdellatif Djamel Rachid, a salué l'Algérie pour ce 31e Sommet arabe mis sous le signe de la réunification. Dans ce sens, il a appelé à une solution politique qui mette fin à la guerre au Yémen et à une solution politique au Soudan qui serve les aspirations du peuple soudanais de même qu’il a plaidé pour une à une solution pacifique pour la crise libyenne. Le Chef d'Etat irakien a également réaffirmé son soutien à l'achèvement des pourparlers politiques entre les différentes parties en Syrie non sans insisté sur l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie. Pour lui, le Sommet d'Alger sera un point de départ pour une action arabe commune. Enfin, il n'omet pas de rappeler que la question palestinienne reste au centre des priorités de la nation arabe.