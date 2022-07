Le 4e Sommet intergouvernemental algéro-italien se tiendra, aujourd'hui, au Centre international des Conférences(CIC), à Alger. Cet important forum économique coïncide avec la visite en Algérie du Premier ministre italien, Mario Draghi.

Le président du Conseil des ministres italien conduit une importante délégation d'hommes d'affaires, des ministres et d'autres hauts responsables italiens. Cette visite, la deuxième en cette année, après celle d'avril dernier, s'inscrit dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre Alger et Rome. Elle(cette visite...Ndlr) intervient dans une conjoncture marquée par une crise géopolitique des plus compliquées, induite par la guerre en Ukraine et son corollaire, la crise énergétique et celle des céréales. Prise préalablement à ce sommet, la décision d'augmenter l'approvisionnement en gaz naturel algérien de l'Italie à partir de la semaine prochaine, est conçue comme un véritable précurseur du rapprochement entre les deux pays. Toutefois, ce n'est pas l'unique objectif recherché. Il sera également question d'investir dans d'autres domaines, comme une production accrue d'énergie renouvelable.

D'ailleurs, ce sommet s'avère fructueux puisque on prévoit la signature de plusieurs accords de coopération dans divers secteurs, dont la transition énergétique, les énergies nouvelles et renouvelables, notamment l'électricité et l'hydrogène, les PME/ PMI et les start-up, l'industrie minière, notamment la filière marbre, la coopération technique et la recherche scientifique, l'industrie cinématographique, la sécurité, l'industrie et les infrastructures, les ressources en eau...etc.

Notons que cette visite intervient au moment où la coalition au gouvernement italien est traversée par une crise interne. Cela a conduit le président du Conseil italien à proposer sa démission, qui a été, du reste, rejetée par le président de la République italienne Sergio Matarrella. Sur le plan économique, une déclaration d'entente a été cosignée récemment par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et son homologue italien Luigi Di Maio,par laquelle les deux gouvernements confirment leur volonté mutuelle de consolider le partenariat stratégique entre l'Italie et l'Algérie. Il a été décidé, pour rappel, d'augmenter le volume des livraisons de gaz vers l'Italie. L'accord entre les deux parties porte sur une augmentation de 4 milliards de m3 de gaz supplémentaires que Sonatrach va livrer à l' ENI et à ses autres partenaires italiens. Ce volume devrait être porté à 6 milliards de m3 à la fin de l'année en cours. Cette décision intervient dans le cadre du renforcement des liens historiques et les relations privilégiées entre l'Algérie et l'Italie, et particulièrement entre Sonatrach et le géant italien ENI Dans ce sens, le géant italien des hydrocarbures, ENI est l'un des clients les plus importants de Sonatrach.

Le contrat de vente de gaz naturel a permis de lui fournir, ces deux dernières décennies, un volume totalisant plus de 300 milliards de mètres cubes à ce jour..

Enfin, l'approvisionnement de l'Italie en gaz algérien a été au coeur des entretiens qu'a eus le président Tebboune avec son homologue italien, Sergio Matarrella. Il faut dire que les crises géopolitiques actuelles, profitent à l'Algérie, dans la mesure où la guerre en Ukraine et les sanctions prises par les Occidentaux à l'encontre de Moscou, ont fait renchérir considérablement les prix du gaz. Cette situation se présente comme une opportunité pour relancer la machine économique, à travers l'amélioration du climat d'investissement.