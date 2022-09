Nouvelle offre de rapprochement avec Alger faite par le Premier ministre espagnol en l'espace de trois jours. Après son fameux: «J'aimerai être celui qui ira en Algérie», Pedro Sanchez a récidivé avant-hier sur les ondes de la radio espagnole Cadena SER en réitérant son souhait de se rendre à Alger insistant sur la nécessité pour l'Espagne d'avoir de très bonnes relations avec l'Algérie et le Maroc qu'il qualifie de «deux voisins importants pour l'Espagne et l'Europe». Stoïque, Alger reste imperturbable et inflexible à ses appels. « Le Premier ministre espagnol sait exactement ce qu'il doit faire», indique une source diplomatique à Alger soulignait que Pedro Sanchez sera le bienvenu à Alger à partir du moment où «il rivera sa position sur le Sahara occidental». Pedro Sanchez aura- t-il l'audace de le faire? Il est capable d'un pareil rétropédalage, lui qui il y a quelques mois ne cachait pas son ton menaçant envers l'Algérie et il a entraîné tout le gouvernement espagnol dans cette fausse piste. «Les autorités espagnoles se sont engagées dans une campagne tendant à justifier la position qu'elles ont adoptée sur le Sahara occidental en violation de leurs obligations juridique, morale et politique de puissance administrante du territoire, qui pèsent sur le Royaume d'Espagne jusqu'à ce que la décolonisation du Sahara occidental soit déclarée accomplie par les Nations unies», avait précisé une déclaration de la présidence de la République.

Pour Alger, le revirement de la position espagnole équivaut à un coup de poignard dans le dos sur un dossier hautement sensible pour la stabilité de la région d'Afrique du Nord. Plus grave encore, le gouvernement espagnol a persisté dans ses errements multipliant maladresses et dérives très dangereuses.

Après avoir vainement tenté d'impliquer l'Union européenne dans un différend strictement bilatéral algéro-espagnol, Pedro Sanchez actionne l'artillerie lourde. Il met alors son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, dans une grave entreprise à l'égard de l'Algérie. Albares n'a-t-il pas saisi l'Otan qui tenait son sommet à Madrid pour «convaincre l'Alliance atlantique de l'importance stratégique des menaces sur son flanc sud? Sa stratégie machiavélique consistait à présenter l'Algérie comme une menace russe-bis méridionale.

Irresponsable, le personnage s'est manifestement inscrit dans un contexte de guerre. Pour l'Algérie, Madrid devra en assumer les conséquences. Dans les errements de Sanchez, c'est toute l'Espagne qui en pâtit. La position du président du gouvernement a valu au pays la suspension par l'Algérie du Traité d'amitié, le rappel de son ambassadeur et une réduction d'approvisionnement en gaz dans ce contexte délicat de guerre en Ukraine. Dos au mur, Sanchez subit alors les foudres de l'opposition et d'une partie de la coalition qui l'accusent justement d'avoir compromis les relations stratégiques de l'Espagne avec l'Algérie. Il fait les yeux doux à l'Algérie et tente de se replacer après avoir constaté que le revirement de son pays a ruiné le commerce bilatéral et hypothéqué la coopération future dans le domaine de l'énergie. Surtout que cette crise intervient au moment où les pays de l'Union européenne font face aux craintes d'une pénurie de gaz sans précédent à cause du conflit russo-ukrainien, notamment avec l'approche de la saison hivernale. Les errements du Premier ministre espagnol ont mené l'Europe vers le plus dramatique des scénarios énergétiques. Pourtant, il était très possible d'éviter une pareille mésaventure. L'Italie a su admirablement négocier le virage énergique. Cet été, Alger et Rome ont signé plusieurs accords portant sur l'approvisionnement en gaz et ont réaffirmé la solidité de leurs relations bilatérales marquées par l'amitié. À l'Italie s'est jointe, la France de Macron qui a bénéficié d'une augmentation de 50% des livraisons du gaz algérien dans les années à venir. mais entre-temps, la France a déjà sécurisé ses stocks pour l'hiver 2023.