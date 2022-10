L'épisode de l'accusation lancée par des médias marocains sur une prétendue présence du président sahraoui Ibrahim Ghali au Sommet arabe d'Alger, n'était, semble-t-il, qu'un prélude aux tentatives du Makhzen de perturber le Sommet de la Ligue des Etats arabes prévu les 1er et 2 novembre à Alger.

La dernière trouvaille des médias du Makhzen est de dénigrer l'accueil réservé au ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, en dépit du fait que le chef de la diplomatie marocaine a tenu à mettre en avant l' «hospitalité algérienne».

Une attaque médiatique qui n'a pas laissé de marbre Alger qui a tenu à remettre les « pendules à l'heure». devant ces attaques «sournoises», une source diplomatique algérienne a déploré les déclarations relayées par certains médias, notamment marocains, attribuées à une source marocaine de haut niveau sur de prétendues «violations diplomatiques» lors de l'accueil de la délégation marocaine prenant part aux travaux du Conseil ministériel de la Ligue. «Il s'agit d'allégations éhontées et fallacieuses, n'existant que dans l'imaginaire de leur auteur» a affirmé la même source dans une déclaration répercutée par l'Agence officielle, l'APS. Ces allégations, ajoute la même source, «n'existent que dans l'imaginaire de leur auteur et sont dénuées de tout fondement», précisant que la cérémonie d'accueil réservée au ministre marocain «était la même pour les autres délégations arabes» participant à la réunion. Lesquelles ont toutes, d'ailleurs, affiché «leur satisfaction quant à l'accueil et l'accompagnement réservé depuis leur arrivée et durant leur séjour en Algérie», relève la même source. Pour étayer ses propos, la même source rappelle que «le ministre marocain a lui-même tenu lors de son intervention aux travaux de la réunion ministérielle à remercier l'Algérie pour l'accueil et l'hospitalité». Concernant le « prétendu manquement à l'ordre protocolaire des délégations lors des réunions officielles ou encore les réceptions organisées en l'honneur des délégations», la même source rappelle qu'Alger n'a fait que suivre «l'ordre adopté par le Secrétariat général de la Ligue arabe». Des allégations, ajoutées à celles de vendredi dernier, sur une prétendue invitation algérienne au président de la RASD à assister au Sommet, alors que «le Sahara occidental n'est même pas membre de la Ligue des États arabes», comme a tenu à le souligner Nadir Larbaoui, représentant de l'Algérie auprès des Nations unies, confirment bel et bien une volonté délibérée à parasiter le Sommet d'Alger. En somme, «ces allégations marocaines éhontées et fallacieuses, devenues une pratique courante connue de tous, y compris celles remettant en cause l'extrême professionnalisme des compétences algériennes dans les fora internationaux, ne peuvent d'aucune manière perturber les travaux du Sommet d'Alger dont les prémices du succès commencent à gêner certaines parties qui oeuvrent à saper tout effort tendant à consacrer l'unité, la solidarité et le resserrement des rangs des frères arabes», a conclu la même source. À ces allégations « mensongères» viennent s'ajouter celles tenues sur les plateaux des chaines de télévision et autres Web TV dont l'objectif est de mener une véritable guerre systématique à l'égard de ce 31éme Sommet de la Ligue arabe.