En visite, hier, à Alger, la troisième vice-présidente et ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, est repartie rassurée et déprimée. Rassurée par les engagements de l'Algérie quant à l'approvisionnement de l'Espagne en gaz et déprimée de ne pas avoir convaincu et de ne pas être parvenue à faire revenir le gouvernement algérien sur ses décisions souveraines. En effet, selon le quotidien espagnol ElPais, Teresa Ribera serait mandatée par le Maroc pour convaincre Alger de revenir sur sa décision. La même source avance que la ministre espagnole a été chargée de conduire les négociations avec l'Algérie et le Maroc. En vain. Plus de doute, tout est tranché. L'Algérie ne renouvellera pas le contrat du gazoduc Maghreb-Europe (GME) alimentant l'Espagne via le Maroc par lequel transitent près de 25% du gaz consommé en terre ibérique. Une décision prise dans un contexte de tensions avec le Maroc sanctionné par la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Le contrat expirera bel et bien dimanche prochain. Ce qui n'empêchera pas l'Algérie d'honorer ses contrats gaziers. L'Algérie est prête à discuter avec son partenaire espagnol de livraisons gazières supplémentaires et à fixer un programme pour assurer ces livraisons, a affirmé, hier, le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, à l'issue des entretiens avec Teresa Ribera. «L'Algérie, à travers la compagnie Sonatrach, honorera ses engagements avec l'Espagne, relatifs à l'approvisionnement en gaz naturel et elle est prête à discuter des conditions de livraisons gazières supplémentaires», a affirmé Mohamed Arkab. Et la troisième vice-présidente et ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, en est convaincue. «Le gouvernement algérien s'est engagé fermement à garantir l'approvisionnement en gaz naturel dans les conditions déjà établies» et «est prêt à augmenter les volumes d'exportation dans le cas où l'Espagne en ferait la demande», a-t-elle indiqué. D'autant que le ministre de l'Energie et des Mines a assuré son hôte espagnole que l'Algérie est prête «à parler de quantités supplémentaires et de fixer un programme pour fournir toutes ces quantités en gaz». Ce qui a rassuré la diplomate espagnole quant à l'approvisionnement de l'Espagne en gaz et l'engagement de l'Algérie à honorer les contrats signés par les entreprises espagnoles et algériennes. Et le ministre Mohamed Arkab d'insister pour révéler que « l'Algérie s'est engagée à ce que toutes les livraisons se fassent à travers les installations se trouvant en Algérie, via le gazoduc Medgaz et les complexes de conversion de gaz», tout en évoquant un projet d'extension de la capacité du Medgaz ainsi que les capacités en GNL. Un message clair aux locataires du Makhzen qu'il n'y aura point de renouvellement du GME. De ce fait, le Maroc devra, à l'avenir, se chercher d'autres fournisseurs au prix du marché international. Les pertes engendrées par la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe seront compensées par méthaniers. La visite à Alger de Teresa Ribera intervient un mois après celle effectuée par le ministre espagnol des Affaires étrangères, Jose Manuel Alvares, qui a indiqué avoir reçu «des garanties» de la part des autorités algériennes pour l'approvisionnement de l'Espagne en gaz. Au cours de la réunion, d'autres domaines de l'énergie ont également été abordés, dont une interconnexion électrique et gazière entre les deux pays.À ce propos, le ministre s'est dit intéressé par le projet de réalisation d'un câble électrique sous-marin reliant l'Algérie à l'Espagne. À l'occasion, les opportunités d'investissement et de partenariat qu'offre le secteur des hydrocarbures (amont et aval), ont été présentées à la délégation espagnole. Enfin, les deux parties ont évoqué la possibilité d'élargir et d'approfondir les engagements établis dans le mémorandum de coopération signé en 2018 dans le domaine énergétique.

S. R.