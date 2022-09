Rien ne va plus entre l'Algérie et l'Espagne. La crise entre les deux pays risque de passer à une vitesse supérieure. Selon le journal espagnol El Confidencial, «le contrat gazier algérien s'enlise dans une crise politique et menace les approvisionnements de l'Espagne en gaz algérien». Le spectre de l'échec semble planer sur les négociations engagées entre Sonatrach et le groupe gazier espagnol Naturgy autour de la révision des prix sur les contrats de long terme avec les Espagnols. Dans le cas où les négociations s'embourbent sur fond de tergiversations des Espagnols, la partie algérienne n'écarte pas l'idée «de couper les livraisons de gaz vers la péninsule Ibérique», indique ce journal, citant des sources algériennes, qui lui ont indiqué que Naturgy, l'entreprise qui gère la majeure partie de l'approvisionnement en gaz de l'Espagne, «n'a pas encore précisé si elle acceptait ou non les nouvelle conditions alors que l'Italie et la France l'ont déjà fait». La réévaluation des prix du gaz pourrait coûter à l'Espagne 1,5 milliard de dollars supplémentaires. «Dans les négociations sur le prix du gaz, Naturgy traîne les pieds. Elle doit répondre rapidement tant sur l'acceptation du nouveau prix que sur la durée du nouveau cahier des charges. Les Italiens (ENI) et les Français (Engie) l'ont déjà accepté. C'est maintenant que l'approvisionnement en gaz doit être assuré pour l'avenir. La fenêtre d'opportunité est encore ouverte. Mais s'il n'y a pas d'accord dans un délai raisonnable, s'il y a échec, Sonatrach sera en droit de couper les approvisionnements», ont indiqué ces responsables au même journal. «L'Algérie souhaitait concrétiser le renouvellement du mégacontrat de fourniture de gaz à l'Espagne géré par Naturgy, mais les négociations qui durent depuis près de 10 mois, sont «au point mort», a écrit encore ce journal. «Ces pourparlers ont été durement impactés par le revirement opéré le 18 mars dernier par Pedro Shanchez sur la question du Sahara occidental en soutenant le plan marocain d'autonomie, mais aussi par la guerre en Ukraine et son lot de bouleversements géopolitiques qui ont fait monter les prix du gaz. La crise déclenchée par la volte-face de Sanchez survient au très mauvais moment pour Madrid, en pleine renégociation des contrats de livraisons de gaz avec Alger, qui a décidé de réviser à la hausse des prix du gaz ave l'ensemble de ses clients», souligne El Confidencial. Pour rappel, l'Algérie a menacé en avril dernier de couper les vannes quand les autorités espagnoles ont pris la décision de violer les clause contractuelles en autorisant le fonctionnement en flux inverse du gazoduc Maghreb Europe(GME) pour voler au secours des Marocains. Les autorités algériennes ont fermement réagi en menaçant de rompre les livraisons de gaz à l'Espagne. «Tout acheminement de quantités de gaz naturel algérien livrées à l'Espagne, dont la destination n'est autre que celle prévue dans les contrats, sera considéré comme un manquement aux engagements contractuels, et par conséquent, pourrait aboutir à la rupture du contrat liant la Sonatrach à ses clients espagnols», a averti l' Algérie. En outre, acculé de partout, Pedro Sanchez a fait avant-hier les yeux doux à l'Algérie en exprimant son désir d'être le premier à s'y rendre. Les importations de gaz en provenance d'Algérie ont chuté de 41,11% au premier semestre 2022. L'Algérie, qui a réduit ses exportations de gaz vers l' Espagne, a reculé vers la troisième place après les Etats-Unis et la Russie. Rappelons qu'après le revirement de Madrid sur le dossier du Sahara occidental, Alger avait décidé le rappel avec «effet immédiat» de son ambassadeur à Madrid et de suspendre son accord de bon voisinage et de coopération avec l'Espagne signé en 2002.