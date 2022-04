Fort d'un démarrage sur les chapeaux de roue, essentiellement axé sur une nouvelle vision économique, le Conseil du renouveau économique algérien est en phase de confirmer sa présence sur la scène économique, à travers des initiatives qui visent, en substance, la diversification des investissements de l'Algérie. Après les engagement pris avec les partenaires qataris, en vue de renforcer les actions du conseil d'affaires, algéro- qatari, le président du Créa, Kamel Moula, a reçu, dimanche, l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouyette, en vue de déterminer les voies et les moyens de renforcement du partenariat économique entre les deux pays. À cet égard, le Conseil algérien du renouveau économique a proposé de mettre l'accent sur un partenariat de production, pour attirer les investissements étrangers et directs. Une position du Crea qui vient consolider la vision économique globale de l'État et qui s'appuie sur l'inversion de la nature des échanges économiques entre l'Algérie et la France, favorisant le passage d'un volume d'échanges purement (et majoritairement) commercial à une relation de transfert d'IDE et d'implantation d'industries lourdes susceptible d'impacter les actions de la relance économique. il est clair que les données et les paramètres d'échanges ne sont plus les mêmes, depuis l'exercice 2020 qui a été, d'emblée, marqué par un recul inédit en approvisionnement du blé français de la part de l'Algérie. Un fait majeur dans les relations économiques des deux pays, qui marque la naissance d'une nouvelle ère où l'ordre économique mondial impose un positionnement indispensable de l'économie algérienne autant autour du Bassin méditerranéen qu'en Afrique. Avec 6,9 Mds EUR d'échanges commerciaux en 2020, l'Algérie demeure un partenaire économique privilégié de la France, cela est le constat d'un recul des relations économiques qui est sans appel et peut s'expliquer, dans un premier temps, par le ralentissement économique provoqué par la crise sanitaire et la mise en place de barrières tarifaires et non-tarifaires. À ce titre, les échanges commerciaux entre la France et l'Algérie ont marqué un net ralentissement en 2020, soit -24%, dont -15% pour les exportations françaises, une tendance confirmée au 1er semestre 2021, avec -2%, dont -18% de nos ventes. Une perte de terrain pour le partenaire français, qui le relègue au rang de 2e partenaire après la Chine et devant l'Italie et l'Allemagne. Une position qui peut encore connaître des reculs, dans la mesure où l'engouement des partenaires importants économiques évolue sur le terrain de la production et à travers des partenariats pour la concrétisation des grands projets. C'est précisément sur ce volet que le Créa avait orienté sa politique, et ce dès sa création, en annonçant un train d'actions essentiellement dédié à renforcer le partenariat public-privé et surtout l'importance de la sortie de l'économie rentière.