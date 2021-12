La visite à Alger du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, et la prochaine visite du président Abdelmadjid Tebboune en Mauritanie, sont, sans aucun doute, l'expression sincère de la volonté commune des deux dirigeants de renforcer et de développer les relations bilatérales dans la mesure où les deux pays aspirent à la prospérité de la région, la stabilité et le bien-être de ses peuples, et la réalisation des enjeux du développement durable. Les 21 coups de canon tirés en l'honneur du président mauritanien démontrent l'importance accordée à cette visite. Certes, celle-ci s'inscrit officiellement «dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de la coopération entre les deux pays frères». Néanmoins, sa symbolique témoigne d'une grande importance sur le plan géopolitique régional et continental. Une visite à connotation multidimensionnelle. Outre la nouvelle dynamique qu'elle revêt visant à booster la coopération bilatérale, cette visite tend également à renforcer la coopération commerciale et économique, et notamment sur le plan sécuritaire. Aussi, est-il important pour les deux pays de rétablir un mécanisme de coopération capable de faire face aux défis communs. D'autant que cette visite est susceptible d'améliorer les opportunités d'investissement et établir les projets de partenariat dans les secteurs prioritaires au niveau des zones frontalières, en plus de promouvoir les échanges économiques, commerciaux, culturels et sportifs, réglementer et faciliter la circulation des personnes et des biens, sécuriser les frontières communes et lutter contre la criminalité transnationale organisée. À ce sujet, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a souligné, lors d'un point de presse conjoint avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, à l'issue des entretiens en tête-à-tête au siège de la présidence de la République, que «les relations algéro-mauritaniennes sont anciennes et connaissent un développement remarquable, dont le rythme s'est accéléré avec l'ouverture du poste frontière». Une ouverture qualifiée par le chef de l'Etat de «véritable passerelle de communication entre les populations de la région frontalière» et qui a permis de «doubler le volume des échanges commerciaux entre les deux pays». Qualifiant les entretiens de «riches» et ayant permis d'aborder «nombre d'aspects de la coopération bilatérale et des relations entre les deux pays frères», le chef de l'Etat a relevé que les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays «ont réalisé bien des acquis dans plusieurs domaines». Néanmoins, il a souligné qu'elles «requièrent désormais la réunion des conditions nécessaires à leur promotion tout en aplanissant les obstacles, afin de parvenir au développement commun durable auquel nous aspirons tous». Cette visite a, également, permis d'enrichir le cadre juridique régissant la coopération bilatérale à travers la signature d'une série d'accords dans plusieurs secteurs, fait remarquer le chef de l'Etat qui souligne la nécessité «d'élargir le champ de coopération vers d'autres domaines et de mettre en place, au profit des hommes d'affaires et des opérateurs économiques, les conditions appropriées pour booster la coopération économique et commerciale, monter un partenariat solide avec, bien entendu, l'impératif d'entamer les travaux de réalisation de la route Tindouf-Zouerat» et dont l' impact direct attendu sur le développement de la région frontalière n'est plus à démontrer. Une route devant être sécurisée avec la création d'un Comité de sécurité conjoint. Qualifiant sa visite en Algérie de «fructueuse et constructive» le président mauritanien a fait savoir qu'elle s'est «traduite par la signature de plusieurs accords dans des domaines importants». Des accords portant sur la coopération dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de la Santé, de la Formation professionnelle, du secteur des micro-entreprises. Outre la création d'un conseil d'affaires entre la Confédération algérienne du patronat citoyen (Capc) et l'Union nationale du patronat mauritanien (Unpam). Au plan politique, la visite a permis d'échanger les vues sur les différentes questions qui intéressent nos deux pays ainsi que l'ensemble des questions régionales et internationales d'intérêt commun, particulièrement la situation en Libye et dans la région du Sahel», a fait savoir Abdelmadjid Tebboune. En outre, un intérêt particulier a été accordé à «l'action commune arabe» d'autant que l'Algérie devra abriter prochainement le sommet arabe. «Un sommet que nous souhaitons rassembleur et unificateur du rang arabe», a indiqué le président de la République. À cet égard, la priorité a été donnée à la conjugaison des efforts et à la coordination des positions en raison du contexte international de crise marqué par des défis et des menaces.