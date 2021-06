Les éléments de la police, chargés de la surveillance et de la sécurité de l'aéroport d'Alger, ont démantelé un réseau spécialisé dans la préparation des passeports et des visas pour les candidats au djihad, après l'arrestation d'un voyageur suspect. La fouille de son téléphone a permis de découvrir plusieurs photos d'armes ainsi que plusieurs hymnes chantés faisant l'apologie du djihad islamique armé. Conduit au centre de la lutte contre le terrorisme sis à Bouchaoui, l'accusé, sur lequel ont été également trouvées des adresses et des liens avec les pages Web appartenant à l'Etat islamique, a fini par avouer qu'il a été approché par un individu de Constantine, répondant aux initiales L.Z., affirme le média arabophone Ennahar, qui précise que le deuxième suspect avait pour tâche de préparer des passeports et des visas permettant de rejoindre les rangs des djihadistes. Convoqué, L. Z. a avoué qu'il avait déjà aidé un dénommé Boughachi à partir en Turquie et ce, afin de rejoindre ensuite les rangs de l'armée de Daesh. Exploitant les informations fournies par les mis en cause, les gendarmes ont pu arrêter un troisième individu dénommé

S. M'hamed, habitant de la wilaya de Béchar, ancien employé au sein de la Banque d'Algérie. Ce dernier se préparait à rejoindre les rangs des terroristes islamistes en Turquie. Présentés, hier, devant le tribunal de Dar El Beida, une peine de 10 ans de prison a été requise contre les prévenus qui on nié en bloc toutes les accusations retenues à leur encontre.